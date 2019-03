Musel skórovať. Pánik nepremenil samostatný nájazd a Arizona prehrala

Slovák v stretnutí nebodoval.

23. mar 2019 o 21:29 SME.sk, SITA

PHILADELPHIA. Hokejisti New Yorku Islanders zdolali hráčov Philadelphie Flyers 4:2 v sobotňajšom zápase zámorskej NHL a urobili ďalší dôležitý krok za postupom do play off.

Islanders rozhodli vyrovnaný duel v záverečnej štvorminútovke, keď sa dvakrát presadil ich druhý najproduktívnejší hráč Josh Bailey.

Napínavý priebeh mal aj súboj medzi New Jersey Devils a Arizonou Coyotes, v ktorom sa napokon radovali domáci z víťazstva 2:1 po samostatných nájazdoch.

Rozdielový gól dosiahol až v šiestej sérii Čech Pavel Zacha, následne nepremenil svoj pokus slovenský útočník Richard Pánik.

Slovák okrem toho strávil na ľadovej ploche 15:39 minúty a do štatistík si pripísal dva strelecké pokusy.

NHL 2018/2019 - základná časť:

New Jersey - Arizona 2:1sn (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 18. Stafford (Zacha, Wood), rozhodujúci sam. nájazd Zacha - 3. Ekman-Larsson (Galchenyuk, Garland)

/útočník Richard Pánik (Arizona) odohral 15:39 minúty, dvakrát vystrelil na bránku súpera a prezentoval sa tiež jedným bodyčekom, v samostatných nájazdoch neuspel v poslednej šiestej sérii/

Philadelphia - New York Islanders 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Góly: 7. Hägg (Gudas, Hartman), 47. Gostisbehere (Giroux, Couturier) - 15. B. Nelson (Mayfield, D. Toews), 31. Leddy (Barzal, J. Boychuk), 57. Bailey (Nelson, Ladd), 58. Bailey (Komarov, Pelech)