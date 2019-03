Reakcie osobností: Kuzminová si zaslúži rešpekt, je príkladom pre všetkých

Pozrite si ako zareagovali osobnosti na koniec kariéry Anastasie Kuzminovej.

24. mar 2019 o 16:15 TASR

BRATISLAVA. Reakcie slovenských športových osobností na koniec kariéry slovenskej biatlonistky Anastasie Kuzminovej v individuálnych súťažiach:

Ľubomír Víšňovský - bývalý slovenský hokejový reprezentant, držiteľ kompletnej medailovej zbierky z MS (1 - 1 - 1): "Gratulujem Nasti ku skvelej kariére. Pre túto krajinu spravila veľmi veľa a dosiahla v podstate všetko, čo mohla. Je vynikajúci človek aj športovec a je príkladom pre všetkých."

Dušan Galis - bývalý slovenský futbalový reprezentant, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport: "Nasťa má za sebou ukážkovú kariéru. Môžme jej byť vďační za príkladnú reprezentáciu. Dosiahla veľa a bol by som rád, ak by si to ešte rozmyslela. Rodina je rodina, ale aj z jej reakcií je vidieť, aký má vzťah k biatlonu. Kompetentní by sa mali pokúsiť ju ešte prehovoriť."

Danka Barteková - bronzová medailistka z OH 2012 v Londýne, členka Medzinárodného olympijského výboru: "Nasťa bola, a stále je, inšpiráciou pre nás všetkých. Má za sebou úspešnú kariéru a ja jej gratulujem, ako strelkyňa špeciálne k sobotnej čistej streľbe. Ona, Vlhová i Sagan robia Slovensku krásnu reklamu, ale netreba zaspať na vavrínoch a podporovať mladé talenty, aby mali súčasní reprezentanti svojich nástupcov."

Matej Tóth - slovenský chodec, olympijský víťaz a majster sveta: "Nasťa je fenomenálna, jedna z najlepších v histórii biatlonu. Patrí jej vďaka za všetky emócie, ktoré nám priniesla. Myslím si, že odisť takto na vrchole je niečo, o čom sníva každý športovec. Veľmi som jej prial, aby jej vyšlo všetko, čo ju motivovalo po olympiáde a len potvrdila, že je fenomén svetového aj slovenského športu."

Jozef Golonka - bývalý slovenský hokejista, držiteľ strieborných medailí zo ZOH 1968 a z MS 1965, 1966 a 1968 a bronzových medailí zo ZOH 1964 a z MS 1959, 1964 a 1969: "Nasťa sa rozlúčila vo veľkom štýle. Išla chorá na MS a uspela. Ja si myslím, že sa rozhodla správne. Dosiahla veľmi veľa, jej výkon hodnotím veľmi vysoko. Je vzácny typ, ktorý sa len tak nevidí. Podľa mňa by ju nemali prehovárať na pokračovanie, ale svoje skúsenosti by mala zúročiť ako trénerka. Chcel by som jej popriať, aby sa jej v ďalšom živote darilo a bol by som rád, ak by zostala v slovenskom biatlone. Je žena, ktorá si zaslúži rešpekt a vďaku, pretože je úžasná dáma."