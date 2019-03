O’Sullivan vyhral ďalší turnaj a je najstaršou svetovou jednotkou od roku 1983

Angličan zvládol napínavé finále.

25. mar 2019 o 9:48 SITA

LLANDUDNO. Angličan Ronnie O’Sullivan sa stal víťazom turnaja Tour Championship v snookri.

Druhý nasadený O’Sullivan vo víkendovom finále vo waleskom Llandudne zdolal nasadenú štvorku Neila Robertsona z Austrálie tesne 13:11.

Je opäť svetovou jednotkou

Spolu s trofejou získal odmenu vo výške 150-tisíc britských libier, zdolaný finalista si odniesol 60-tisíc GBP.

O’Sullivan sa vďaka tomuto triumfu vrátil na čelo rebríčka, kde sa predtým naposledy ocitol v roku 2010.

Vo veku 43 rokov sa stal historicky najstaršou svetovou jednotkou od roku 1983.

"Je to úžasný pocit. Veľmi som na to počas sezóny nemyslel, keďže nehrám na všetkých turnajoch," uviedol po stretnutí O’Sullivan.

Päťnásobný majster sveta si na svoje konto pripísal už tretí tohtoročný titul na bodovanom turnaji, keď predtým uspel na UK Championship a Players Championship.

Aj zhruba pred mesiacom bol jeho finálovým súperom na Players Championship Neil Robertson, O’Sullivan uspel 10:4.

Celkovo získal legendárny Angličan s prezývkou "The Rocket" počas svojej profesionálnej kariéry už 36 titulov z bodovaných podujatí na okruhu, čím vyrovnal historický rekord ďalšej legendy tohto športu Stephena Hendryho.

Vytrápil sa už v semifinále

Vo víkendovom finále videli diváci atraktívne stretnutie. Po sobotňajšej časti viedol O’Sullivan nad Robertsonom 5:3, Austrálčan však dokázal v nedeľu popoludní vyrovnať na 8:8.

Počas záverečnej večernej časti znovu ukázal pevnejšie nervy O’Sullivan a po náročnom boji uspel 13:11.

Už predtým v semifinále absolvoval O’Sullivan ďalšiu vyčerpávajúci bitku, v dramatickom zápase zdolal Judda Trumpa iba tesne 9:8.

"Gratulujem Neilovi k skvelému výkonu. Rovnako aj Juddovi, obaja predvádzajú spolu so mnou v tejto sezóne najlepší snooker. Bol by som prekvapený, ak by niekto z nás troch nevyhral na majstrovstvách sveta (20. apríla - 6. mája, pozn.)," dodal O’Sullivan, cituje ho portál BBC.

Tour Championship - Llandudno 2019

Finále:

Ronnie O’Sullivan (V. Brit.-2) - Neil Robertson (Aus.-4) 13:11

Semifinále:

Neil Robertson (Aus.-4) - Mark Allen (S. Írs.-1) 10:6

Ronnie O’Sullivan (V. Brit.-2) - Judd Trump (V. Brit.-3) 10:9

Štvrťfinále: