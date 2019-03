S kritikou dokážem žiť, odkazuje Löw. Na svoj rázny krok nedoplatil

Nemci uspeli v Holandsku.

25. mar 2019 o 10:53 SITA

AMSTERDAM. Zverenci trénera Joachima Löwa si tretí raz v priebehu polroka zmerali sily s rivalom z Holandska, no uspeli až v nedeľňajšom treťom pokuse.

Ešte na jeseň 13. októbra museli v Lige národov nemeckí futbalisti predýchať vysokú prehru 0:3 v Amsterdame, no vo svojom úvodnom zápase kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy sa tešili z výhry 3:2.

Löw: S kritikou dokážem žiť

Po tom, čo hráči Nemecka prekvapivo vypadli už v skupinovej fáze ostatných majstrovstiev sveta v Rusku ako obhajcovia titulu, začína ich herný prejav po dlhšej pauze pripomínať tím z úspešných období.

"Takéto víťazstvo je perfektné pre sebavedomie tímu, ktorý je taký mladý," povedal po zápase Löw pre nemeckú televíziu RTL.

Kvalifikácia EURO Holandsko - Nemecko 2:3 (0:2) Góly: 48. De Ligt, 63. Depay - 15. L. Sané, 34. Gnabry, 90. Schulz

Štvornásobní majstri sveta sa v ostatných medzištátnych konfrontáciách trošku trápili.

Päťdesiatdeväťročný kouč sa následne rozhodol k ráznemu kroku - nepovolať do reprezentácie Jéroma Boatenga, Matsa Hummelsa and Thomasa Müllera, za čo musel čeliť veľkej vlne kritiky.

"S tou dokážem žiť. Viem totiž, aký je potenciál nášho tímu. Stále však musíme na sebe veľa pracovať," dodal Löw.

Koeman zobral vinu na seba

Holanďanom v nedeľu ušiel dobrý výsledok pomedzi prsty. Hoci v zápase prehrávali do polčasu už 0:2, podarilo sa im vyrovnať a pomýšľali minimálne na zisk bodu.

Gól Nica Schulza z 90. minúty však schladil hráčov aj divákov na amsterdamskom Štadióne Johana Cruyffa.

"Nemali sme loptu pod kontrolou a ak sa nedokážete vymaniť z tlaku, súper vás dokáže potrestať. Nemecko má predsa len skvelých útočníkov a my sme im dali veľa priestoru," povedal po stretnutí na tlačovej konferencii tréner Ronald Koeman.

Ten zobral športovo prehru na seba.

"Možno sme mali v posledných minútach vystriedať jedného z útočníkov a nasadiť obrancu Nathana Akeho. Asi by to bol lepší nápad. Je to moja chyba," zamyslel sa 56-ročný kouč, ktorého zverenci nepredĺžili jednu úctyhodnú štatistiku.

S Nemcami totiž až do nedele neprehrali na domácom ihrisku dlhých 23 rokov.

"Samozrejme, sme sklamaní. Napriek tejto prehre však môžem povedať, že to bol skvelý týždeň. Prehrávali sme 0:2 a mohli pomýšľať na 'comeback'. Naďalej preto myslíme pozitívne," dodal strelec druhého gólu Holanďanov Memphis Depay.