Za úspechom Maďarov je aj prehra na Slovensku. Prišlo po nej k diskusii

Maďari zdolali vicemajstrov sveta.

25. mar 2019 o 11:59 SITA

BUDAPEŠŤ. Maďarskí futbalisti poriadne zamotali vývoj v E-skupine kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Tím talianskeho kouča Marca Rossiho, ktorý vo štvrtok pri vstupe do kvalifikačného cyklu prehral v Trnave so Slovákmi (0:2), v nedeľu v Budapešti dokonalo zaskočil úradujúcich vicemajstrov sveta Chorvátov.

Maďari zvíťazili 2:1, čo v kombinácii s triumfom Walesanov nad slovenským mužstvom (1:0) znamená, že v E-skupine má po druhom hracom dni až kvarteto tímov na konte tri body.

Po prehre na Slovensku diskutovali

Chorváti sa v Groupama Aréne ujali vedenia v 13. minúte, keď bol na konci rýchlej akcie Ante Rebič.

Maďarov to však nezlomilo. Naďalej boli v ofenzíve aktívni a v 34. minúte sa dočkali zásahu na 1:1 - Ádám Szalai z uhla prestrelil Lovreho Kaliniča.

Víťazstvo pre maďarské farby zariadil v 76. minúte záložník klubu MOL Vidi FC Máté Pátkai.

"Po zápase so Slovenskom to nebolo ľahké. Naším cieľom je postup na ME 2020, po zápase v Trnave sme si sadli a úprimne vydiskutovali naše problémy, pretože niektoré veci by sa nemali zametať pod koberec, aj keď to pre niektorých môže byť nepríjemnejšie," uviedol Szalai pre Nemzeti Sport.

"ME musia byť pre každého hráča sen a musí do toho na ihrisku vložiť aj tie posledné sily. Proti Chorvátom sme dokázali ešte do prestávky vyrovnať na 1:1 a nakoniec sme boli schopní vyhrať. V posledných minútach zápasu sme mali aj šťastie, ale ubránili sme to," doplnil.

Tréner Chorvátov: Nebude to ľahká skupina

"V prvom polčase sme boli lepším tímom. Dobre sme reagovali na inkasovaný gól, ktorý padol z jedinej šance súpera. Po zápase so Slovenskom sme boli frustrovaní, no bol to iba zlý výsledok, nie predvedená hra," povedal pre M4 Sport tréner Maďarov Rossi.

"Hrali sme so srdcom a každý hráč potvrdil, že si svoje miesto v reprezentácii zaslúži. Bol to skvelý zápas. V Azerbajdžane nás v júni čaká ďalšie náročné a dôležité stretnutie, ale budeme pripravení," doplnil taliansky kouč na lavičke Maďarska.

Jeho náprotivka Zlatka Daliča mrzelo najmä počínanie chorvátskych hráčov v koncovke.

"Neudržali sme si vysokú úroveň našej hry po inkasovanom góle. V druhom polčase sme si vytvorili niekoľko šancí, snažili sme sa vyvinúť tlak, ale nevychádzalo nám zakončenie," uviedol Dalič pre web Európskej futbalovej únie (UEFA).

"Nebude to pre nás ľahká skupina. V ďalších zápasoch musíme viac bojovať a každý hráč musí dať zo seba 200 percent, aby sme postúpili na európsky šampionát," dodal 52-ročný kouč.