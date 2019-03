Conor McGregor ohlásil koniec kariéry zápasníka MMA

Rozhodnutie zverejnil na sociálnej sieti.

26. mar 2019 o 8:01 (aktualizované 26. mar 2019 o 9:50) Patrik Sopóci, SITA

BRATISLAVA. Írsky zápasník zmiešaných bojových umení Conor McGregor oznámil na sociálnej sieti, že končí s kariérou v oblasti MMA.

Problémový zápas

McGregorov posledný súboj skončil prehrou, keď ho vo vyhrotenom zápase porazil Rus Chabib Nurmagomedov.

Duel skončil hromadným konfliktom medzi zápasnikmi a ich realizačnými tímamy. Za neprístojné správanie dostal McGregor šesťmesačný dištanc, Nurmagomedovi trest zvýšili ešte o tri mesiace.

Niekoľko hodín pred oznámením sa McGregor zúčastnil talkshow Jimmyho Fallona, kde sa vyjadroval v duchu, že chuť do zápasenia má stále ale už to až tak nepotrebuje.

„Som pripravený na život, moja rodina je pripravená na život," vyhlásil.

Ír sa v posledných rokoch etabloval na absolútnej špičke MMA.

Nie je to jeho prvý koniec

McGregor pôsobil v športe s oficiálnym názvom Miešané bojové umenia (MMA) od roku 2007. Časom sa stal jeho rešpektovanou značkou a výrazne prispel k jeho celosvetovej popularite.

Jeho nekompromisný spôsob boja, ale aj sebavedomosť až veľkohubosť na verejnosti pritiahli veľké množstvo fanúšikov, ale aj milióny dolárov pre organizátorov týchto súbojov. Kariéru ukončil s bilanciou 21 víťazstiev a 4 prehry.

"Teraz sa pripojím k mojim bývalým súperom, ktorí sú už v dôchodku," skonštatoval McGregor.

BBC pripomína, že to nie je prvýkrát, čo McGregor oznámil koniec. V apríli 2016 tiež napísal, že končí mladý, ale napokon sa vrátil do diania. Pamätný bol jeho súboj s americkou legendou boxu Floydom Mayweatherom, ktorý sa v auguste 2017 skončil v prospech favorita, ale až v desiatom kole tzv. technickým knokautom.

McGregor vtedy v boxerských rukaviciach poriadne potrápil favorita, hoci ten sa vrátil iba na skok z boxerského dôchodku.

Prezident organizácie UFC Dan White už stihol zareagovať na rozhodnutie McGregora. "Má dosť peňazí, aby si mohol užívať dôchodok. Dáva mi to zmysel. Keby som bol na jeho mieste, urobil by som to isté. Samozrejme, odchádza z boja, ale nie od rozrobenej práce, keďže je tvárou írskej whisky. Určite bude mať toho dosť na práci."