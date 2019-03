Graňák: Som obyčajný volič, ktorý sa rozhodol dať hlas Čaputovej

Svoj názor nikomu nevnucuje.

26. mar 2019 o 15:06 Juraj Berzedi

Na hokejových majstrovstvách sveta štartoval dvanásťkrát. V tom je slovenským rekordérom. Obranca Hradca Králové DOMINIK GRAŇÁK sa však zaujíma aj o dianie na Slovensku. Keď sa konalo prvé kolo prezidentských volieb, sadol na vlak a na otočku pricestoval na Slovensko, aby mohol odovzdať svoj hlas. "My Slováci sme stále dosť konzervatívni a bojíme sa nepoznaného," vraví 35-ročný hokejista.

Hoci od tínedžerských čias hráte hokej v zahraničí, na sociálnej sieti často zverejňujete články týkajúce sa domácej politiky. Zaujíma vás, čo sa v tejto oblasti deje na Slovensku?

"Je to vec, ktorá sa týka každého. Mám na veci vlastný názor, o ktorom som ochotný sa rozprávať, ale zároveň by som si nedovolil niekomu ho vnucovať.

Keď sa budeme rozprávať o prezidentských voľbách, beriem ich vážne.Človek, ktorý z nich vzíde ako víťaz, bude reprezentovať nás všetkých. Sledujem prezidentskú kampaň, vnímam, čo to robí s ľuďmi, na základe čoho si vytvárajú názor a čím sú ovplyvňovaní. V sobotu určite pôjdem voliť."

Boli ste voliť aj v prvom kole, keď ste mali v Hradci Králové tesne pred štvrťfinále play off?

"Áno, podarilo sa mi to. Mal som šťastie, že sme prvý zápas hrali až v pondelok. Vybavil som si voličský preukaz, keďže autom z Hradca Králové do Trenčína by to bolo vyčerpávajúce.

V sobotu doobeda sme ešte mali tréning a po ňom som sa autom presunul do Pardubíc, kde som nastúpil na vlak a šiel do Bratislavy.

Bolo to najjednoduchšie riešenie. Odvolil som a o štyri hodiny som bol naspäť."

V deň prvého kola volieb ste na facebook pridali fotografiu prezidentskej kandidátky Zuzany Čaputovej. Prečo ste jej vyjadrili podporu?