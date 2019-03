Angličanov v Podgorici rozčúlil rasizmus, Sterling je za prísne tresty

Futbalisti Anglicka nadelili päť gólov aj druhému súperovi.

26. mar 2019 o 10:40 TASR

PODGORICA. Futbalisti Anglicka nadelili päť gólov v kvalifikácii EURO 2020 aj druhému súperovi. Po domácom triumfe 5:0 nad Českom v A-skupine deklasovali v pondelok v Podgorici Čiernu Horu 5:1.

V pozápasových hodnoteniach prekážali hosťom najmä rasistické urážky od domáceho publika.

Southgate vyzdvihol Hudson-Odoia

Domáci síce išli do vedenia po góle Marka Vešoviča, no ešte do prestávky sa hosťom podarilo nepriaznivý vývoj otočiť a napokon uštedrili Čiernej Hore debakel.

Dva góly Angličanov strelil Ross Barkley, po jednom pridali Michael Keane, Harry Kane a Raheem Sterling. Tréner Albiónu Gareth Southgate bol po zápase spokojný.

"Fantasticky zahral aj Callum Hudson-Odoi. V Premier League nemá na konte ani zápas, teraz debutoval v reprezentácii a hral výborne. Keď dostanú šancu mladí hráči, je to vždy o tom, ako ju využijú. Mohli ste vidieť jeho prínos pre tento mladý tím, musí tak pokračovať aj ďalej," citovala kouča Anglicka agentúra AFP.

Sterling odpovedal na urážky gólom

Sterling, ktorý strelil hetrik Čechom vo Wembley, po zápase uviedol, že UEFA by mala potrestať rasistické prejavy domácich fanúšikov. Piaty gól oslávil tak, že si priložil ruku k uchu smerom k domácemu táboru.

Prečítajte si tiež: Ronaldo sa zranil, Portugalsko nezvíťazilo nad Srbskom

"Len som im chcel ukázať, že potrebujú viac, aby nás nahnevali a zastavili. Už je rok 2019, stále to hovorím. Je to hanba, že sa dnes ešte stávajú takéto veci. Zodpovední by mali konať, ale poriadne, veď čo vyrieši taká pokuta?

Musíte im to urobiť poriadne ťažké, aby trest pocítili. Potrestaní fanúšikovia by nemali ísť na ďalšie zápasy," povedal Sterling. "Počul som to aj ja. Je to neakceptovateľné. Uistíme sa, že správu o tom dostane UEFA," dodal Southgate.