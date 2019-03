Slovenský cyklista mal kuriózny pád, počas pretekov spadol do potoka

Môj pád bol vtipný, priznal cyklista.

26. mar 2019 o 11:52 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Minulotýždňová belgická klasika Danilith Nokere Koerse bola plná pádov, nevyhol sa mu ani slovenský cyklista Erik Baška.

"Našťastie, tento jeden môj nebol taký tragický, dokonca bol aj celkom vtipný," napísal jazdec tímu Bora-Hansgrohe na sociálnej sieti.

Baška spadol približne 50 kilometrov pred cieľom spolu s tímovým kolegom do potoka popri ceste. Hoci mu chvíľu trvalo, kým sa z priekopy dostal, v pretekoch pokračoval.

Klasiku Danilith Nokere Koerse vyhral Holanďan Cees Bol (Sunweb) pred Nemcom Pascalom Ackermannom (Bora-Hansgrohe) a Belgičanom Jasperom Philipsenom (UAE Team Emirates).

Baška prišiel do cieľa na 81. mieste so stratou 1:52 minúty, jeho krajan a tímový kolega Juraj Sagan finišoval na 92. pozícii so stratou 2:34 minúty.