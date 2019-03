Pánik bojuje v Arizone o novú zmluvu, k účasti na šampionáte sa vyjadrí po základnej časti

Slovenský útočník nevylúčil ani to, že v lete zmení pôsobisko.

26. mar 2019 o 12:41 SITA

GLENDALE. Útočník Richard Pánik by mohol byť jedným z hráčov zámorskej hokejovej NHL, ktorí posilnia slovenský národný tím na domácich majstrovstvách sveta v Bratislave a v Košiciach.

Martinský rodák však zatiaľ nemyslí na šampionát a sústredí sa na boj o play off aj novú zmluvu.

Dvadsaťosemročný krídelník Arizony Coyotes sa vyjadrí k svojej možnej účasti na turnaji až po skončení základnej časti profiligy. "Teraz myslím predovšetkým na klub a reprezentáciou sa nezaoberám,“ uviedol pre utorňajšie vydanie denníka Šport.

Majú vlastný systém

Coyotes figurujú šesť zápasov pred záverom základnej časti na deviatom mieste v Západnej konferencii a na postupovú pozíciu do play-off strácajú dva body.

"Hráme o play-off, určite je to vydarenejšia sezóna ako minulá. Len nás mrzí, že v posledných piatich zápasoch sa nám nepodarilo zvíťaziť. Aj naposledy na ľade New Yorku Islanders sme boli blízko víťazstva, rovnako ako predtým v New Jersey, kde som trafil v nájazdoch žŕdku,“ hovoril Pánik, ktorý je aktuálne šiestym najproduktívnejším hráčom mužstva.

V 70 dueloch nazbieral 32 bodov (13+19). "Mohlo ich byť viac, náš systém je iný, zameraný na poctivé bránenie a kolektívne výkony. Nikto v mužstve nemá dvadsať gólov. Moje strelecké výkony nie sú až tak zlé.“

Nevylučuje ani pozíciu voľného hráča

Účastník troch seniorských svetových šampionátov si doteraz v NHL obliekal dresy Tampy Bay Lightning, Toronta Maple Leafs, Chicaga Blackhawks a Arizony Coyotes. Je však reálne, že po sezóne 2018/2019 zase zmení pôsobisko.

"Viem, že hrám aj o nový kontrakt. Sústredím sa na svoje výkony, chcem mať vydarený záver ročníka. Verím, že všetko dobre dopadne. Zatiaľ sme sa ani nerozprávali, či by chceli so mnou predĺžiť zmluvu.

Je dosť možné, že po ročníku budem voľný hráč a vyskúšam si otvorený trh. Potom to už bude o tom, ktorý klub mi dá najvýhodnejšiu a najlákavejšiu ponuku,“ dodal Richard Pánik.