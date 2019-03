Matthews vyhral druhú etapu Okolo Katalánska

Na čele pretekov ostal De Gendt

26. mar 2019 o 18:10 TASR

Výsledky 2. etapy (Mataró - Sant Feliu De Guíxols, 166,7 km)

1. Michael Matthews Austrália Sunweb 4:09:34 h 2. Alejandro Valverde Španielsko Movistar rovnaký čas 3. Daryl Impey JAR Mitchelton-Scott rovnaký čas 4. Maximilian Schachmann Nemecko Bora-Hansgrohe rovnaký čas 5. Odd Christian Eiking Nórsko Wanty-Gobert rovnaký čas 6. James Knox V. Británia Deceunincsk-QuickStep rovnaký čas

SANT FELIU DE GUÍXOLS. Austrálsky cyklista Michael Matthews triumfoval v 2. etape pretekov Okolo Katalánska. Jazdec stajne Sunweb sa presadil v záverečnom špurte a trať dlhú 166,7 km so štartom v meste Mataró a cieľom v Sant Feliu De Guíxols zvládol za 4:09:34 h.

Na druhom mieste finišoval Španiel Alejandro Valverde (Movistar) a tretí bol Daryl Impey z JAR (Mitchelton-Scott).

Na čele celkového poradia zostal víťaz úvodnej etapy Belgičan Thomas De Gendt z Lotto Soudal s veľkým náskokom 2:47 minúty pred Valverdem, tretí Matthews stráca o sekundu viac.

Pre tím Sunweb to bolo druhé víťazstvo v sezóne, o prvé sa postaral Cees Bol na pretekoch Nokere Koerse.

"Bolo to naozaj veľmi ťažké, ale v takomto špurte do kopca som si veril. Po nešťastnom začiatku roka je to úžasné. Som veľmi šťastný. Ďakujem tímu, že mi veril. Toto víťazstvo sme naozaj potrebovali, je iba druhé v sezóne pre taký veľký tím," povedal v cieli Matthews.

Celkové poradie: