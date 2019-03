Reprezentanti do 21 rokov prehrali s o rok mladšími Nórmi

Hlasy po zápase

Adrián Guľa, tréner SR 21: "Dnes sme sa nedostali k našej typickej hre. Nóri boli veľmi dobre pripravení takticky i fyzicky, boli lepší v práci s priestorom ako naši hráči. Škoda, že sme oba góly dostali zo štandardných situácií. Najmä ten druhý 'do šatne' nás mrzí, pretože za stavu 0:1 by sme ešte mali šancu niečo s výsledkom urobiť. Nebol to náš optimálny výkon a treba uznať, že súper bol lepší. Našich chlapcov čaká ostrá a náročná práca."

Matej Oravec, obranca SR 21: "Zle sme si pri štandardkách pokryli hráčov súpera, oba góly boli podľa môjho názoru zbytočné. Bol to ťažký zápas, Nóri sú fyzicky veľmi vyspelí. Nemôžeme byť spokojní, keďže sme prehrali 0:2. Zápas nám nevyšiel."