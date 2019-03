Zvolen zdolal Nitru po predĺžení a vyrovnal stav semifinále

Hlasy (zdroj: RTVS)

Andrej Podkonický (tréner Zvolena): "Začali sme dobre. Hokej je o góloch a je neskutočné, koľko veľkých šancí sme dnes nepremenili. Ak by sme pridali tretí gól, mohlo to vyzerať inak. Oba inkasované góly boli veľmi podobné, keď sme medzi kruhmi nechali voľného hráča. Až do konca to potom bolo poriadne vyrovnané. Je to play off a po prehre v prvom zápase sme museli ukázať, aký sme silný tím. Stav je teraz 1:1 a ideme k súperovi. Myslím si, že čím dlhšie séria potrvá, tým to bude lepšie pre nás."

Antonín Stavjaňa (tréner Nitry): "Dnes sme mali zlý začiatok a potom domáci dlho nemohli dať gól. V úvode súboja sme vymenili brankára a Hanuljak hneď previedol niekoľko úspešných zákrokov, to tím dokáže nakopnúť. Dnes rozhodlo, že v predĺžení naši dvaja hráči spadli a domáci sa dostali do prečíslenia. S pondelkom vo Zvolene som spokojný, s druhým zápasom spokojný byť nemôžem."