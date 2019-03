Bautista-Agut sa postaral v Miami o prekvapenie a vyradil svetovú jednotku

Španielskeho tenistu čaká obhajca titulu.

27. mar 2019 o 7:06 SITA

MIAMI. Srbský tenista Novak Djokovič bude chýbať vo štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 Miami Open presented by Itaú v americkom Miami.

Svetová jednotka prekvapujúco nestačila v osemfinále na Španiela Roberta Bautistu-Aguta (22.) a prehrala za 2:29 h 1:6, 7:5, 6:3.

Španielskemu tenistovi pomohla dažďová prestávka. Za stavu 6:1 a 5:5 sa približne 40 minút nehralo. V dohrávke si síce Djokovič vybojoval brejkbal na 6:5, ale nevyužil ho. Bautista-Agut sa dostal do rytmu a otočil zápas vo svoj prospech. Djokovič celkovo mizerne premieňal svoje šance.

Zverenec Mariána Vajdu využil iba 4 z 13 brejkových príležitostí, čo je 31-percentná úspešnosť. Čoskoro 31-ročný Španiel nevyhral nad o rok starším Djokovičom po prvý raz, tento rok ho už raz zdolal v troch setoch - v semifinále na turnaji v Dauhe, kde napokon dokráčal k celkovému triumfu.

“ Kľúčom k úspechu bol začiatok druhého setu, keď sa mi podarilo spomaliť rozbehnutého súpera a držať s ním krok. „ Roberto Bautista-Agut

Djokovič vstupoval do turnaja v Miami ako jeho 6-násobný šampión. Rekordnou siedmou trofejou by sa posunul pred Američana Andreho Agassiho, ktorý kedysi v Key Biscayne tiež šesťkrát zdvihol nad hlavu víťaznú trofej.

"Gratulujem súperovi k veľkému comebacku do zápasu. Je to solídny hráč, ale takýto zápas som nemal prehrať. Mal som toľko možností a premrhal som ich. Tak to potom dopadne, keď nevyužijete svoje šance," povedal Novak Djokovič, cituje ho oficiálny portál ATP.

"Hral som agresívnejšie ako zvyčajne a maximálne som sa koncentroval na každú loptičku pred svojím servisom, ale aj pred returnom. Kľúčom k úspechu bol začiatok druhého setu, keď sa mi podarilo spomaliť rozbehnutého súpera a držať s ním krok," zhodnotil Bautista-Agut.

Jeho súperom vo štvrťfinále bude americký obhajca titulu John Isner. Nasadená sedmička zdolala Brita Kyla Edmunda (19.) vo dvoch tajbrejkoch 7:6 (5), 7:6 (3). Isner zahral 17 es a vyhral až 81% bodov po svojom prvom podaní, ktoré skončilo v kurte. Americký dlháň potvrdil, že je majster tajbrejkov. Na tohtoročnom turnaji na Floride vyhral zo šiestich setov až päť v "skrátenej hre".