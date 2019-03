Veľká ponuka od Shiffrinovej? Nie, ostávam s Vlhovou, tvrdí Magoni

Magoni mal aj inú zaujímavú ponuku.

27. mar 2019 o 18:48 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Je veľký taktik, pracant a motivátor. Taliansky tréner Livio Magoni je hlavným strojcom posledných úspechov slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej.

V minulosti priviedol na lyžiarsky vrchol Slovinku Tinu Mazeovú a po troch rokoch spolupráce k nemu postupne približuje aj 23-ročnú zjazdárku zo Slovenska.

V uplynulej sezóne skončila Vlhová druhá v celkovom poradí Svetového pohára, v hodnotení slalomu i obrovského slalomu.

Pred ňou skončila len fenomenálna Američanka Mikaela Shiffrinová. Ich vzájomné súboje boli ozdobou uplynulej zimy. A Vlhová ju dokázala viackrát zdolať.

„Mikaela a celý jej tím sú pod tlakom. Najviac nervózna je Shiffrinovej mama," reagoval Magoni, ktorému na konci apríla vyprší doterajšia trojročná zmluva v tíme Vlhovej.

Magoni ostane minimálne rok

Po konci sezóny sa čakalo, či ostane trénerom úspešnej slovenskej lyžiarky aj na ďalšie obdobie. Kým Vlhovej otec Igor potvrdil, že ostáva vo funkcii, Magoni bol trochu tajomný.

"Mám jednu veľkú ponuku, ktorá by bola pre mňa ďalšou výzvou. Potvrdila by mi, či som naozaj dobrý tréner. Síce mi to každý hovorí, ale ja ten pocit nemám," priznal taliansky tréner pre denník Šport.

Desať dní po finále Svetového pohára je jasné, že slovensko-taliansky tím Petry Vlhovej ostane pohromade pod vedením Magoniho.

„Áno, mali sme stretnutie s Igorom Vlhom a dohodli sme podmienky, aké som chcel. Zostanem ešte jeden rok. Budem hlavným trénerom s viacerými zodpovednými úlohami," načrtol Magoni pre SME.

To, či s Vlhovcami ostane definitívne poslednú sezónu, nevedel potvrdiť. Všetko bude do veľkej miery závisieť od výsledkov a výkonov slovenskej lyžiarky.

„Ak by budúca sezóna nevyšla, možno by zvažovali zmenu trénera. Aj preto som nechcel zmluvu na dlhšie obdobie. Je to normálne," naznačil taliansky tréner.

Ponuku dostal od významného lyžiara

V poslednej sezóne sa rivalita medzi Vlhovou a Shiffrinovou stupňovala. Keď si Slovenka chcela s Američankou zatrénovať, mala smolu. Nemohla.