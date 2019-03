Kráľovskú etapu na Okolo Katalánska vyhral Adam Yates, na čele je stále De Gendt

Cyklistov preverilo náročné stúpanie.

27. mar 2019 o 20:15 SITA

Okolo Katalánska 2019 - 3. etapa (Sant Feliu de Guixols - Vallter 2000, 179 km):

1. Adam Yates Veľká Británia Mitchelton-Scott 5:02:18 h 2. Egan Bernal Kolumbia Sky +0 s 3. Daniel Martin Írsko UAE-Team Emirates +0 s 4. Nairo Quintana Kolumbia Movistar +0 s 5. Miguel Ángel López Kolumbia Astana +2 s 6. Steven Kruijswijk Holandsko Jumbo-Vism +30 s

VALLTER. Brit Adam Yates z tímu Mitchelton-Scott sa stal víťazom 3. etapy cyklistických pretekov Okolo Katalánska, ktoré patria do seriálu WorldTour.

Etapa s prívlastkom kráľovská horská so štartom v Sant Feliu de Guixols merala 179 km a končila sa vyše 11 km dlhým stúpaním do lyžiarskeho strediska Vallter 2000 - Setcases do výšky 2148 m.

V záverečnom stúpaní sa vpredu sformovala silná skupina vrchárov, z ktorej mal v koncovke najviac síl spomenutý Adam Yates. Zvíťazil pred Kolumbijčanom Eganom Bernalom (Sky) a Írom Danielom Martinom (UAE-Team Emirates).

Lídrom celkovej klasifikácie zostal Belgičan Thomas de Gendt (Lotto Soudal) s náskokom 27 sekúnd pred stredajším víťazom Adamom Yatesom a 30 sekúnd pred Eganom Bernalom.

Priebežné poradie po 3. etape: