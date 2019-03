Poprad znížil stav série proti Banskej Bystrici, hrdinom sa stal brankár Vošvrda

Hlasy po zápase (zdroj: RTVS)

Roman Stantien (tréner Popradu): "Bol to parádny zápas z našej strany. Maximálne nasadenie, disciplína, výborný výkon brankára a výsledok sa dostavil. Celú sezónu sme ukazovali, že vieme hrať s hociktorým súperom. Banská Bystrica má obrovskú kvalitu, čo dnes potvrdila. My sme však spravili prvý dôležitý krok, sme za to šťastní, ale už o nejakých desať minút sa musíme sústrediť na ďalší zápas."

Dan Ceman (tréner Banskej Bystrice): "Bol to dobrý zápas, mali sme vyše 40 striel na bránku a zaslúžili sme si streliť dva či tri góly. Ich brankár bol dnes skvelý, bude to ešte náročná séria. Pozrieme si video zo zápasu a rozoberieme si nejaké maličkosti. Odohrali sme však dobré stretnutie, chýbali tomu iba góly."