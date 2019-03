Slovenské legendy si zastrieľali v exhibícii, exotického súpera vôbec nešetrili

Hlasy po zápase

Žigmund Pálffy: "Všetci sme si to užili, som veľmi rád, že prišlo toľko divákov, lebo som sa trošku obával. Skaličania trochu zanevreli na hokej a ja dúfam, že sa to vráti naspäť. Chcem sa poďakovať chalanom, Šatanovi, Stümpelovi, Ľubovi Višňovskému a všetkým.

Myslím si, že takýchto akcií by mohlo byť viac. Pripomenulo mi to atmosféru play off zápasov, verím, že sa to raz do Skalice vráti a že sa vrátime do extraligy. Celý minulý týždeň som trénoval na exhibíciu. Bola to sranda, dobre sme sa zabavili. Som rád, že chlapci prišli a Skaličania videli tento zápas."

Ľubomír Višňovský: "Veľmi som sa na to tešil, pretože som bol znova na ľade s chalanmi, s ktorými som zažil najkrajšie hokejové reprezentačné roky. Dá sa povedať, že nám to aj celkom išlo, bolo tam veľa gólov na jeden dotyk, takže mám veľkú radosť. Musím povedať, že sme mali dobrý deň a teraz som aj povedal Mirovi Šatanovi, či nás nechce nominovať na pár zápasov do reprezentácie.

Súper bol o pár úrovní nižšie, musel to byť pre nich zážitok, ale keď tam vyše dve minúty nevyšli z obranného pásma, asi toho mali už aj dosť. Na striedačke sme sa bavili, že by sme nechceli byť v koži Mira Lipovského, dve strely na bránku za tretinu, to je pre brankára dosť nepríjemné."

Jozef Stümpel: "Videli sme sa na ľade a hralo sa nám spolu dobre. Škoda, že sme si nemohli zahrať spolu viackrát a častejšie už skôr. No taký je hokejový osud. Ja si ešte zahrám tú druhú ligu, no tá sa nám už skončila, takže teraz bude trochu pauza. Namiesto toho si zahrám futbal a venujem sa aj ďalším športovým aktivitám. Hokej ma ešte stále baví, takže by bolo škoda zavesiť korčule na klinec."