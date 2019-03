Solskjaer už nie je len dočasný tréner, s Manchestrom podpísal kontrakt na tri roky

Nór sa vrátil do tímu ako tréner 19. decembra 2018.

28. mar 2019 o 10:42 SITA

MANCHESTER. Anglický futbalový klub Manchester United vymenoval Oleho Gunnara Solskjaera za trvalého trénera klubu.

Nór mal byť pôvodne koučom účastníka najvyššej anglickej súťaže Premier League iba do konca sezóny 2018/2019, klub s ním však po dobrých výsledkoch predĺži spoluprácu o ďalšie tri roky.

"Rezultáty, ktoré dosiahol s klubom, hovoria samé za seba. Okrem toho však so sebou prináša mnoho potrebných skúseností a túži po tom dať priestor mladým hráčom. Rozumie kultúre klubu a potvrdzuje, že je správnou voľbou pre pozíciu trénera.

Chcem sa mu poďakovať za to, čo pre nás doteraz urobil a pogratulovať mu k tomuto úspechu," povedal po podpise zmluvy výkonný podpredseda tímu z Old Traffordu Ed Woodward pre oficiálny web klubu.

Štyridsaťšesťročný rodák z Kristiansundu bol v minulosti aj hráčom "červených diablov" (1999-2007). V tom čase strelil 126 gólov v 366 súťažných zápasoch. V minulosti bol trénerom konkurenčného Cardiffu City.

Prečítajte si tiež: Mourinho hneval aj upratovačku. Solskjaer prebudil frustrovaný tím

Do Manchestru United sa vrátil v pozícii kouča 19. decembra 2018, keď vo funkcii nahradil Portugalčana Josého Mourinha. Odvtedy jeho tím nazbieral do tabuľky Premier League 32 bodov, keďže v 13 odohraných ligových dueloch prehrali "The Red Devils" iba raz a pod jeho vedením sa dostali aj do štvrťfinále Ligy majstrov 2018/2019.

"Bolo skvelé byť hráčom Manchestru United a aj posledné mesiace boli pre mňa fantastickou skúsenosťou. Toto je práca, o ktorej som stále sníval a som nesmierne nadšený, že môžem klub viesť dlhodobo. Dúfam, že sa mi podarí priniesť úspechy, ktoré si naši úžasní fanúšikovia zaslúžia," povedal Solskjaer po podpise nového kontraktu.