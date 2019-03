Poprad doma opäť vyhral nad Bystricou a vyrovnal stav série

Hlasy po zápase

Roman Stantien (tréner Popradu): "Myslel som si, že v samostatných nájazdoch bude lepši náš súper, ale naši hráči dokázali, že chcú ísť ďalej. Klobúk dolu! Brankár nás drží celú sezónu. Vošvrda je jednotka, robí na sebe. Dúfam, že mu to vydrží až do konca. Dôležité bolo, že sme vyrovnali ešte v prvej tretine, lebo neskôr by to bol možno problém. Oni by to pred brankárom ´zavreli´, majú na to typy hráčov. Myslel som si, že dnes nás porazia naše nevyužité presilovky. Chvalabohu, mýlil som sa. Trikrát po sebe zdolať Banskú Bystricu je veľmi ťažké, ale pokúsime sa o to. Máme pred sebou cieľ a robíme pre neho maximum."

Dan Ceman (tréner Banskej Bystrice): "Mali sme veľmi dobrý vstup do stretnutia, ale neskôr sme už na to nedokázali nadviazať. Nepodarilo sa nám zvíťaziť ani v jednom zápase v Poprade, musíme uspieť v tom nasledujúcom, ktorý hráme doma. Jednoducho musíme hrať našu hru a pokúsiť sa zvíťaziť vo všetkých zvyšných stretnutiach."

Jindřich Abdul, útočník HK Poprad, autor víťazného nájazdu: "Bol to úplne vyrovnaný zápas, ktorý bol o jednom góle. Došlo to až na nájazdy, v ktorých predviedol Vošvrda perfektný výkon a aj vďaka tomu sme vyhrali. Teraz sme psychicky hore a do Bystrice si ideme po ďalšie víťazstvo."

Patrik Lamper, útočník HC '05 iClinic Banská Bystrica: "Nikto nečakal, že to bude ľahká séria. To sa aj potvrdzuje. V domácich zápasoch musíme hrať tak ako sme hrali v prvých dvoch dueloch série."