Bottas si chce v Bahrajne udržať rozbehnutú formu, od Ferrari sa očakáva lepší výkon

Formula 1 pokračuje tento víkend okruhu v Sachíre.

29. mar 2019 o 10:01 SITA

SACHÍR. Motoristická formula 1 pokračuje tento víkend druhým podujatím tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta, na programe je podvečerná Veľká cena Bahrajnu na okruhu v Sachíre.

Do Perzského zálivu prichádza vo veľkej forme Mercedes, ktorý pred dvoma týždňami ovládol otváracie preteky v austrálskom Melbourne. Z víťazstva sa tešil Valtteri Bottas s veľkým náskokom pred Lewisom Hamiltonom.

"Keď cítite, že podávate výkony na hranici možností, je to skvelé. Teraz si potrebujem udržať túto výkonnosť a opäť získať víťazný pocit," povedal Bottas pre Sky Sports.

Veľká cena Bahrajnu Dejisko: Sachír

Sachír Dĺžka okruhu: 5412 metrov

5412 metrov Dĺžka pretekov: 57 okruhov (308,238 km)

57 okruhov (308,238 km) Divácka kapacita: 70 000

70 000 Minuloročný víťaz: Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari

Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Pedro de la Rosa (Šp.) McLaren 1:31,447 min (2005)

Pedro de la Rosa (Šp.) McLaren 1:31,447 min (2005) Rekordér v počte víťazstiev - jazdec: 4 - Sebastian Vettel (2012, 2013, 2017, 2018)

4 - Sebastian Vettel (2012, 2013, 2017, 2018) Rekordér v počte víťazstiev - tím: 6 - Ferrari (2004, 2007, 2008, 2010, 2017, 2018)

Sklamaním v Melbourne bol výsledok Ferrari. Talianska stajňa prišla do Albert Parku s označením favorit po veľmi dobrých výkonoch v predsezónnych testoch, ale opak bol pravdou. Jazdci Scuderie Sebastian Vettel a Charles Leclerc obsadili iba štvrté, resp. piate miesto a v Bahrajne sa ukáže, či ich problémy mali dočasný charakter alebo pôjde o dlhodobejšiu záležitosť. "Jedno je isté, trať v Austrálii nie je úplne šitá pre naše auto. V Bahrajne očakávame, že uvidíme efekt úprav, ktoré sme vykonali," uviedol šéf Ferrari Mattia Binotto. "Som si istý, že to bude dobré. Vieme, že auto je lepšie v porovnaní s tým, čo sme videli v Austrálii," dodal Vettel.

Úradujúci a päťnásobný majster sveta Hamilton tuší, že Ferrari v Bahrajne podá lepší výkon a je pripravený bojovať.

"Plne očakávam, že to bude omnoho tesnejšie. Predpokladám, že zástupcovia Ferrari tvrdo pracujú na porozumení toho, kde spravili chybu. Vstupujeme do tohto víkendu s tým, že sme boli rýchli v predchádzajúcich pretekoch, ale to sa môže zmeniť. Ferrari možno nefungovalo auto alebo sa trápilo s pneumatikami a v Bahrajne to fungovať bude," vyjadril sa Hamilton.

V Sachíre bude počas víkendu slnečno s maximálnou teplotou 29°C. Kvalifikácia na VC Bahrajnu sa začne v sobotu o 16.00 h, nedeľňajšie preteky odštartujú o 17.10 h.

Poradie MS (po prvých z 21 pretekov):

1. Valtteri Bottas Fínsko Mercedes 26 bodov 2. Lewis Hamilton Veľká Británia Mercedes 18 3. Max Verstappen Holandsko Red Bull 15 4. Sebastian Vettel Nemecko Ferrari 12 5. Charles Leclerc Monako Ferrari 10 6. Kevin Magnussen Dánsko Haas 8

Pohár konštruktérov: