Martikán sa pripravuje v exotických destináciách, okrem tréningu stihne aj rozdávať skúsenosti

Nevylúčil ani to, že sa v budúcnosti do Činy vráti.

29. mar 2019 o 11:11 SITA

BRATISLAVA. Slovenský vodný slalomár Michal Martikán napriek pribúdajúcim rokom pokračuje v profesionálnej kariére a v rámci prípravy na novú sezónu neváhal zamieriť na niekoľko mesiacov mimo vlasti.

V polovici januára odišiel do Činy a domov sa vráti začiatkom apríla, medzitým ešte stihol absolvovať tréningové jednotky aj v Spojených arabských emirátoch.

"Začal som v čínskej provincii Mi-i, následne som sa presunul do Al-Ainu v Spojených arabských emirátoch. Keďže sa medzičasom všetci už viac-menej vrátili do Európy a nebolo s kým trénovať v teple, vrátil som sa späť do Číny. V Číne trénujem s reprezentačným tímom. Chcú vraj odo mňa niečo odkukať, či odkopírovať," uviedol 39-ročný Martikán pre web canoe.sk.

“ Som tu krátko, ale odhadom majú dvanásť tratí, z toho päť na úrovni najlepších na svete. „ Michal Martikán

Päťnásobný olympijský medailista v najľudnatejšej krajine sveta nielen trénuje, ale aj odovzdáva skúsenosti domácim vodným slalomárom. Rodák z Liptovského Mikuláša nevylúčil ani to, že sa do Činy ešte vráti.

"Dopredu sa nedá nič hovoriť, ale všetko je možné. Ponúk je veľa, ale rozhodnem sa neskôr. Hľadajú tu pár trénerov do provincií. Príležitostí je dosť, prípadne aj pre našich nových trénerov. Napriek tomu, že v podstate nemajú za posledných dvadsať rokov lepší výsledok ako pár umiestnení na niektorom z kôl Svetového pohára, venujú sa vodnému slalomu naplno, investujú do novej infraštruktúry.

Som tu krátko, ale odhadom majú dvanásť tratí, z toho päť na úrovni najlepších na svete," pokračoval Martikán, podľa ktorého Číňania zaostávajú za európskou konkurenciou najmä v špeciálnej príprave na divokej vode.

Držiteľ desiatok cenných kovov z vrcholných podujatí počas tréningového kempu v Číne vylaďuje sedenie v lodi a po návrate na Slovensko presne vie, čo ho čaká.

"Absolvujem prípravu doma v Liptovskom Mikuláši aj v bratislavskom Čunove. Teším sa už na naše jarné preteky, čo je určite jeden z najlepších tréningov do sezóny," dodal najlepší slovenský športovec v rokoch 1996, 1997, 2007 a 2008.