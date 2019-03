Pánikova Arizona si skomplikovala boj o play off, postup si zabezpečili ďalšie dva tímy

Slovenský útočník dvakrát sedel na trestnej lavici.

30. mar 2019 o 6:29 TASR/SITA

NEW YORK. V šiestich piatkových zápasoch NHL sa predstavil iba jeden slovenský hokejista, ale nebodoval. Útočník Richard Pánik bol pri prehre Arizony na ľade Colorada 2:3 po samostatných nájazdoch.

Pánik bol aktívny

Pánik odohral 16:55 minút a mal bohatý štatistický zápis - 3 strely, 6 bodyčekov, 1 zablokovanú strelu, 4 trestné minúty a na konci 1 plusový bod. O triumfe Avalanche rozhodol v nájazde Nathan MacKinnon, ktorý predtým v 34. min aj otváral skóre.

Hosťom nepomohli k víťazstvu ani dva góly obrancu Olivera Ekmana-Larssona. Prvý z nich v 52. min najprv pripísali Pánikovi, lebo sa zdalo, že práve on tečoval strelu či skôr nahodený puk švédskeho obrancu od modrej čiary.

Colorado má na druhej pozícii s voľnou kartou do play off v Západnej konferencii náskok 3 bodov práve pred Arizonou.

https://www.nhl.com/video/embed/recap-ari-2-col-3-fso/t-277753022/c-67322303?autostart=false

St. Louis a Vegas postúpili napriek prehrám

Prehra Coyotes s Avalanche zároveň spôsobila istotu postupu do play off hneď pre dva tímy na Západe. Po piatku je isté, že vo vyraďovacej časti nebudú chýbať Vegas Golden Knights a St. Louis Blues a to aj napriek aktuálnym prehrám.

Vlaňajší nováčik a zároveň finalista Vegas doma prehral s Minnesotou 2:3 a hráči St. Louis neudržali vedenie 2:0 po prvej tretine v New Yorku proti Rangers. Prehrali 2:4.

https://www.nhl.com/video/embed/recap-min-3-vgk-2/t-277753022/c-67323303?autostart=false

Blues prerušili sériu štyroch víťazstiev a celkovo šiestich zápasov so ziskom minimálne bodu. V zámorí by aj tak zrejme mali dostať cenu Skokan sezóny, keďže ešte 2. januára boli na poslednom mieste s iba 15 víťazstvami.

Odvtedy však nazbierali 26 víťazných zápasov a ďalšie štyri, v ktorých bodovali. V dňoch 23.1. - 19.2. potiahli 11-zápasovú víťaznú šnúru.

"Vždy je výnimočné, keď sa podarí postúpiť do play off. Všetko sa to začalo v decembri na západnom pobreží. S víťazstvami sa začali meniť naše pocity. Viac sme si začali veriť. Jedenásť zápasov bez prehry bol skvelý počin," uviedol útočník St. Louis David Perron, autor gólu proti Rangers.

https://www.nhl.com/video/embed/recap-stl-2--nyr-4/t-277753022/c-67315803?autostart=false

NHL 2018/2019 - základná časť:

NY Rangers - St. Louis 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Góly: 23. Strome, 24. Buchnevich (Zibanejad), 46. Vesey (Howden, Lettieri), 60. Kreider (Buchnevich, Pionk) - 15. Tarasenko (Schenn, O'Reilly), 16. Perron (Schwartz)

Pittsburgh - Nashville 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Góly: 59. Bjugstad (Kessel, Guentzel) - 3. Smith (Irwin), 38. Arvidsson (Subban, Johansen), 58. Subban (Smith, Ekholm)

Detroit - New Jersey 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Góly: 14. DeKeyser (Larkin, Bertuzzi), 23. Larkin (Bertuzzi, Mantha), 58. Bertuzzi, 59. Athanasiou (Frk, DeKeyser)

Calgary - Anaheim 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Góly: 16. Giordano (Monahan), 24. Monahan (Andersson, Lindholm), 31. Neal (Monahan, Czarnik), 49. Ryan (Brodie), 55. Hathaway (Hamonic, Ryan), 60. Monahan (Gaudreau, Hanifin)

Colorado - Arizona 3:2 sn (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 34. MacKinnon (Landeskog, Kerfoot), 40. Brassard (Wilson, Soderberg) - 52. Ekman-Larsson (Demers, Hinostroza), 60. Ekman-Larsson (Hinostroza, Goligoski)

/útočník Richard Pánik (Arizona) odohral 16:55 min, pripísal si jeden plusový bod, dva dvojminútové tresty, tri strely, rozdal šesť bodyčekov a zaznamenal jednu zblokovanú strelu/

Las Vegas - Minnesota 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Góly: 38. Stastny (Theodore, Stone), 49. Stastny (Pacioretty, Miller) - 3. Pateryn (Seeler, Donato), 20. Staal (Zucker, Spurgeon), 32. Fiala (Zucker, Staal)