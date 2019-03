Sagana čaká po smolných pretekoch ďalšia klasika, môže prepísať históriu

Slovenský cyklista vyhral Gent - Wevelgem trikrát.

30. mar 2019 o 15:02 SITA

HARELBEKE. Slovenskému cyklistovi Petrovi Saganovi nevyšla podľa predstáv jeho prvá belgická klasika jarnej sezóny na kockách.

Na podujatí E3 BinckBank Classic v cieľovom meste Harelbeke líder tímu Bora-Hansgrohe nebojoval o víťazstvo, približne 20 km pred cieľom ho postihli mechanické problémy s radením. Jeho prehadzovač odmietol spolupracovať, preto nemohol v závere držať krok s najlepšími. Došiel do cieľa na 17. mieste s časovým odstupom 1:42 min za víťazom.

Na kopci mal Sagan najťažší prevod

"Niečo akoby spadlo do môjho prehadzovača a resetoval sa. Mal som tam stále iba najťažší prevod, nešlo prehadzovať. Keď na poslednom kopčeku zaútočil Van Avermaet, nemohol som ísť za ním, lebo som mal najťažší prevod. Keď mi to mechanik opravil, potom to už išlo, ale bolo neskoro," uviedol Peter Sagan pre RTVS.

Prečítajte si tiež: Sagana zachránil mechanik, ukázal mu zdvihnutý palec. Neskoro

"Čo s tým narobíme, mali sme smolu. Bohužiaľ, na jednom prevode sa nedá ísť," komentoval športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe Ján Valach. Na druhej strane pochválil tím za predvedenú robotu v pretekoch.

"Peter Sagan bol tam, kde mal byť, všetci jazdili dobre aj takticky. Od začiatku kontrolovali preteky Juraj Sagan a Maciej Bodnar. Výkonnosť našich jazdcov je dobrá, s tým sme spokojní," dodal Valach aj na webe tímu Bora-Hansgrohe.

Opäť patrí medzi najväčších favoritov

Už v nedeľu bude mať Peter Sagan šancu na reparát na pretekoch Gent - Wevelgem, ktoré vyhral už trikrát (2013, 2016 a 2018), zatiaľ naposledy pred rokom, keď v špurte zdolal Taliana Eliu Vivianiho a Francúz Arnauda Démara.

Na cyklistov čaká poriadna porcia 251,5 km po flámskych poliach z Deinze do Wevelgemu, v ktorých Sagan štatisticky vyniká pred konkurenciou. Okrem troch prvenstiev si pripísal aj jedno druhé (2012) a dve tretie miesta (2014 a 2017).

"V posledných piatich či šiestich rokoch je Sagan jasný favorit. Ak bude na konci hromadný šprint, neodporúčame tipovať proti Saganovi. Ak Peter zvíťazí aj v tomto roku, stane sa najúspešnejším jazdcom v histórii týchto pretekov," napísal špecializovaný portál CyclingNews.

Môže sa stať rekordérom

Prečítajte si tiež: Pomôže iba pouličná bitka ako za starých čias, radia Saganovi

Okrem Sagana už len päť cyklistov vyhralo podujatie Gent - Wevelgem trikrát a sú to samé zvučné mená - štyria Belgičania Eddy Merckx, Robert van Eenaeme, Rik van Looy a Tom Boonen. Piatym do partie je Talian Mario Cipollini.

Na rozdiel od E3 BinckBank Classic v nedeľu nebude mať Peter Sagan v podpornom tíme staršieho brata Juraja. Zostavu Bora-Hansgrohe budú okrem trojnásobného majstra sveta tvoriť až štyria Nemci Rüdiger Selig, Pascal Ackermann, Marcus Burghardt a Michael Schwarzmann. Zostávajúci dvaja členovia tímu budú tí istí čo v piatok - Talian Daniel Oss a Poliak Maciej Bodnar.

Pelotón na pretekoch Gent - Wevelgem absolvuje okrem množstva kilometrov po prašných cestách aj 10 tzv. kopčekov, najznámejšími sú Baneberg a Kemmelberg, na ktoré budú cyklisti šliapať až dvakrát. Preteky sa začnú o 11.08 h v Deinze, víťaz sa očakáva v cieli vo Wevelgeme po 17.20 h.