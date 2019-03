Matthews vyhral záverečný špurt šiestej etapy na Okolo Katalánska, lídrom ostal López

O víťazovi rozhodli milimetre.

30. mar 2019 o 17:47 TASR/SITA

Okolo Katalánska - 6. etapa (Valls - Vila-seca, 174 km):

1. Michael Matthews Austrália Sunweb 3:56:35 h 2. Phil Bauhaus Nemecko Bahrain-Merida +0 s 3. Daryl Impey JAR Mitchelton-Scott +0 s 4. Patrick Bevin Nový Zéland CCC +0 s 5. Mikel Aristi Španielsko Euskadi Basque Country-Murias +0 s 6. Hugo Hofstetter Francúzsko Cofidis +0 s

VILA-SECA. Austrálsky cyklista Michael Matthews zvíťazil v sobotňajšej 6. etape pretekov Okolo Katalánska.

Jazdec tímu Sunweb triumfoval na trati z Valls do Villa-seca merajúcej 174 km v tesnom závere pred Nemcom Philom Bauhausom (Bahrain-Merida) a Juhoafričanom Darylom Impeym (Mitchelton-Scott).

Dvadsaťosemročný Matthews si pripísal druhé víťazstvo na tohtoročných pretekoch Okolo Katalánska, predtým triumfoval v 2. etape s cieľom v Sant Feliu de Guixols. Celkovo má rodák z Canberry na konte už 35 kariérnych triumfov na ceste.

V celkovom poradí 99. ročníka Okolo Katalánska sa na vrchných priečkach nič nezmenilo. Na čele zostal Kolumbijčan Miguel Ángel López z Astany s náskokom 14 sekúnd pred Britom Adamom Yatesom (Mitchelton-Scott) a 17 sekúnd pred krajanom Eganom Bernalom (Sky). V nedeľu preteky vyvrcholia 7. etapou so štartom aj cieľom v Barcelone (143,1 km).

V pretekoch už nepokračoval holandský cyklista Wilco Kelderman, ktorý utrpel po páde v piatkovej 5. etape zlomeninu krčnej chrbtice a ľavej kľúčnej kosti. Jazdec tímu Sunweb by sa mal v najbližších dňoch podrobiť operácii.

"Vyšetrenie odhalilo zlomeniny. Nemali by byť komplikované, no po návrate do Holandska pravdepodobne podstúpi operáciu kľúčnej kosti. Po ďalších vyšetreniach budeme vedieť viac o jeho zdravotnom stave," povedal tímový lekár Anko Boelens pre portál cyclingnews.com.

Priebežné poradie po 6. etape: