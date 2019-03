Žilina si dala v nadstavenom čase vlastný gól a prišla o tri body, Michalovce si poradili so Sereďou

Hlasy po zápase

David Holoubek, tréner Ružomberka: "Prvých desať minút sme hrali odvážne, dobre. Potom súper prevzal iniciatívu a bol kvalitnejším tímom. Z toho plynuli aj šance a my sme tomu tempu nestíhali, akurát solídne sme pracovali v defenzíve. V kabíne sme si povedali, že si musíme viac veriť a ukázať, že futbal hrať vieme, že doma dokážeme byť nepríjemným tímom. Oproti prvému polčasu sme podali lepší výkon. Možno aj preto, že sme chceli dať gól, sa k nám trochu priklonilo aj šťastie."

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Podali sme veľmi dobrý výkon, najmä v prvom polčase. Strelili sme gól, mohli sme pridať aj druhý. V druhej polovici nás súper štandardkami dostal pod mierny tlak, no mali sme tam päť-šesť veľmi dobrých akcií, ale nedotiahli sme ich do koncovky. Domáci sa po našich kontrách dostávali do protikontier, z čoho vznikali nebezpečné situácie. Okrem gólu sme Ružomberok do vážnejšej šance nepustili, vzadu sme boli kompaktní. Zápas sa lámal pri šanci, keď Tomič a Boženík išli sami na bránu, ale skončilo to až komicky. A potom, bohužiaľ, prišiel nešťastný vlastný gól."