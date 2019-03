Zvolen tesne vyhral v Nitre a vyrovnal stav semifinálovej série

Hlasy po zápase (zdroj: RTVS)

Antonín Stavjaňa (tréner Nitry): "Dali sme jeden gól, súper dal dva, nad tým sa nedá nič vymyslieť. Kto dá viac gólov, vyhrá. Myslím si, že sme nemohli z hráčov vyžmýkať viac. Mali sme tam nejaké sľubné šance, ale nepremenili sme ich, nevyšli nám ani presilovky. Séria je vyrovnaná, dôležité bude mať zdravých hráčov a udržať si pevné nervy. Všetko je o góloch."

Andrej Podkonický (tréner Zvolena): "Podali sme veľmi dobrý výkon, najmä v prvej tretine. Vytvorili sme si tlak, škoda, že sme nestrelili gól. Nitra ukázala svoju silu, bol to vynikajúci zápas so všetkým, som rád, že sme ho zvládli. Včera sme boli slabí na puku, odhadzovali sme ho. Dnes sme hrali viac s pukom na hokejkách a tým sme dostávali súpera pod tlak. Bolo to pre nás veľmi dôležité stretnutie, diváci videli vynikajúci hokej z oboch strán."