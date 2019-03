Messi opäť prepisoval štatistiky. Prekonal Iniestu a vyrovnal sa Casillasovi

Argentínčan strelil 40 gólov v desiatej sezóne v rade.

31. mar 2019 o 12:43 TASR

BARCELONA.Argentínsky futbalista Lionel Messi pokoril v desiatej sezóne za sebou métu 40 gólov vo všetkých súťažiach. V sobotu dvomi presnými zásahmi rozhodol o víťazstve Barcelony v mestskom derby s Espanyolom (2:0).

Pre Messiho to bol675. duel v drese Barcelony, čím sa osamostatnil na druhom mieste historických tabuliek v počte odohraných zápasov, keď sa dostal pred Andresa Iniestu.

Argentínčan sa tešil z 334. ligového víťazstva v drese FC, čím vyrovnal rekord najvyššej španielskej úťaže, ktorý držal brankár Iker Casillas.

Jubilejný 40. presný zásah v sezóne zaznamenal Messi v 71. minúte stretnutia, keď z priameho kopu z hranice pokutového územia odklial bránku Diega Lópeza.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/0Zwj_p9Ndns

Messi poslal loptu ponad múr jemným oblúčikom, čím zmiatol obranu hostí a predovšetkým cúvajúceho Victora Ruiza, ktorý hlavou posunul loptu do vlastnej bránky.

"Netušil som, že to takto kopne. Veľmi rád by som povedal, že sme to plánovali, ale nie je to pravda. Bolo to jeho rozhodnutie," povedal tréner domácich Ernesto Valverde.

Messi spečatil v 89. minúte svojím druhým gólom v zápase šieste ligové víťazstvo Barcelony v sérii, keď si po prihrávke Malcoma z ľavej strany dokázal nájsť miesto na strelu medzi piatimi obrancami Espanyolu.

"Hostia na nás vyrukovali s ultradefenzívnym štýlom hry, čo nám výrazne sťažovalo finálnu fázu. My sme si však aj napriek tomu dokázali vypracovať šance, z ktorých sa nám napokon podarilo skórovať a zaslúžene sme vyhrali. Nebolo to však vôbec jednoduché," zhodnotil duel stredopoliar domácich Sergio Busquets.

Barcelona má deväť kôl pred koncom aktuálneho ročníka 10-bodový náskok pred druhým Atleticom Madrid. Tretí Real Madrid stráca 15 bodov, no má k dobru nedeľný domáci zápas proti Huesce.