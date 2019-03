Obrancovia Jurčina a Štajnoch skončili v Norimbergu

NORIMBERG. Slovenskí hokejoví obrancovia Milan Jurčina a Martin Štajnoch nebudú pokračovať v tíme účastníka najvyššej nemeckej súťaže DEL Norimberg Ice Tigers.

