Mercedes ovládol Veľkú cenu Bahrajnu, triumfoval Hamilton

Druhý skončil Bottas.

31. mar 2019 o 19:00 (aktualizované 31. mar 2019 o 19:13) TASR

Výsledky - Veľká cena Bahrajnu F1 - Sachír - nedeľa (po 57 kolách):

1. Lewis Hamilton V. Británia Mercedes 2. Valtteri Bottas Fínsko Mercedes +2,980 s 3. Max Vestappen Holandsko Red Bull +6,131 s 4. Charles Leclerc Monako Ferrari +6,408 s 5. Sebastian Vettel Nemecko Ferrari +36,068 s 6. Lando Norris V. Británia McLaren +45, 754 s

SACHÍR. Britský pilot Lewis Hamilton triumfoval v nedeľňajšej večernej Veľkej cene Bahrajnu formuly 1 na okruhu v Sachíre.

Tridsaťštyriročný jazdec tímu Mercedes sa dostal na prvú priečku 9 kôl pred koncom po tom, ako dovtedajšieho lídra pretekov a víťaza kvalifikácie Charlesa Leclerca na monoposte Ferrari postihli problémy s turbom. Rodák zo Stevenage Hamilton dosiahol prvé víťazstvo v tejto sezóne a 74. v kariére.

Víťaz kvalifikácie Leclerc neodštartoval ideálne

Hamilton vyhral pred fínskym tímovým kolegom Valtterim Bottasom, na tretej pozícii skončil monacký smoliar Leclerc a pripísal si bod navyše za najrýchlejšie kolo. Monoposty priviedlo do cieľa bezpečnostné vozidlo, ktoré muselo vyjsť na trať asi tri kolá pred koncom po tom, ako naraz odstúpili obidvaja piloti Renaultu.

Lídrom poradia šampionátu zostal Bottas, ktorý má pred päťnásobným a úradujúcim majstrom sveta Hamiltonom náskok jedného bodu. Priebežne tretí je Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull, na Bottasa stráca 17 bodov.

Najbližšie sa uskutoční Veľká cena Číny, ktorá sa uskutoční 14. apríla. Pre najprestížnejšiu triedu motoršportu to bude na okruhu v Šanghaji veľká oslava, pretože pôjde o preteky s poradovým číslom 1000.

Víťaz kvalifikácie Leclerc neodštartoval ideálne a hneď sa pred neho dostali Vettel aj Bottas. Fínsky pilot však v úvode 2. kola urobil chybu a prišiel o dve pozície na úkor Leclerca a Hamiltona. Monačan Leclerc jazdil rýchle časy, zakrátko sa dostal za Vettelov chrbát a predbehol ho na začiatku 6. kola.

Po výmenách pneumatík bol lídrom stále Leclerc, ale Hamilton sa dostal pred Vettela. Nemec sa pomaličky približoval k Britovi a úspešný predbiehací manéver v boji o druhé miesto sa mu podarilo predviesť v 23. kole.

Odstúpili oba monoposty Renaultu

V polovici pretekov mal vedúci Leclerc viac ako 8-sekundový náskok pred Vettelom, tretí Hamilton zaostával o ďalšie tri sekundy.

Po druhom prezutí pneumatík došlo k priamemu súboju Vettela s Hamiltonom, pri ktorom Nemec urobil chybu a dostal sa do hodín. Krátko na to ešte prišiel o predné krídlo a musel ísť znovu do boxov. Na trať vyšiel na ôsmom mieste, líder Leclerc mal pred Hamiltonom k dobru takmer osem sekúnd. Tretí bol Bottas.

Vettel sa zakrátko prebojoval na piatu priečku, ale to bolo z jeho strany maximum. Asi 11 kôl pred koncom hlásil problém s motorom dovtedy bezchybne jazdiaci Leclerc a pomaly sa začal prepadávať. O dve kolá neskôr sa Hamilton dostal na prvú pozíciu a víťazstvo mu už neušlo.

Leclerc sa vliekol po trati a pred koncom ešte prišiel o ďalšiu pozíciu na úkor Bottasa. Záver ešte spestril výjazd bezpečnostného vozidla po odstúpení oboch monopostov tímu Renault v rovnakom čase.

Poradie MS (po 2 z 21 pretekov):

1. Valtteri Bottas Fínsko Mercedes 44 bodov 2. Lewis Hamilton V. Británia Mercedes 43 bodov 3. Max Verstappen Holandsko Red Bull 27 bodov 4. Charles Leclerc Monako Ferrari 26 bodov 5. Sebastian Vettel Nemecko Ferrari 22 bodov 6. Kimi Räikkönen Fínsko Alfa Romeo 10 bodov

Pohár konštruktérov: