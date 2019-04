Liverpool má po takmer tridsiatich rokoch titul na dosah, Alderweireld mu daroval cenný triumf

Tottenhamu po nešťastnej prehre hrozí, že vypadne z prvej štvorky.

1. apr 2019 o 10:58 TASR

Mohamed Salah (vľavo) oslavuje gól proti Tottenhame so spoluhráčom Robertom Firminom.(Zdroj: Rui Vieira TASR/AP)

LIVERPOOL. Futbalisti FC Liverpool živia nádej na zisk anglického majstrovského titulu.

V nedeľu na Anfielde aj so šťastím zdolali Tottenham Hotspur 2:1 a sú na čele tabuľky o dva body pred obhajcom Manchestrom City. Ten má ale o zápas menej.

Klopp vďačil aj kusu šťastia

O víťazstve domácich rozhodla v 90. minúte šťastná situácia, keď si Toby Alderweireld strelil vlastný gól. Brankár Spurs Hugo Lloris vyrazil hlavičku Mohameda Salaha práve pred Alderweirelda, ktorý si loptu nešťastne zasunul do vlastnej brány.

Tento okamih pripomenul aj ten pri triumfe LFC nad Evertonom v priebehu sezóny, keď chyba brankára Jordana Pickforda darovala víťazný gól Divockovi Origimu.

Liverpool sa naposledy tešili zo zisku majstrovského titulu v roku 1990. Hoci musia čakať na zakopnutie City, práve takéto okamihy im nalievajú nádej, že by to v tejto sezóne mohlo vyjsť a 29-ročné čakanie by sa stalo minulosťou.

"Chlapcom som povedal, že existuje 500.000 spôsobov, ako vyhrať zápas. Dnes to bolo trošku škaredšie, ale bez kusu šťastia by sme nemohli byť tam, kde sme. Ak budeme na čele tabuľky aj po poslednom kole, bude to triumf vôle," citovala agentúra AFP nemeckého kouča Jürgena Kloppa.

Pochettino neskrýval sklamanie

Spurs po prehre v Liverpoole hrozí, že vypadne z prvej štvorky zaručujúcej účasť v skupine Ligy majstrov 2019/2020. Tottenham má na konte 61 bodov rovnako ako štvrtý Manchester United, piaty Arsenal Londýn a šiesta Chelsea Londýn majú len o bod menej, no Arsenal majú k dobru ešte domácu dohrávku s Newcastle. Argentínsky tréner Spurs Mauricio Pochettino neskrýval veľké sklamanie.

"Myslím si, že celkovo sme boli lepším mužstvom ako Liverpool. Je ťažké to vysvetliť, ale súčasne cítim hrdosť na hráčov, pretože ma potešil ich výkon," povedal tréner, ktorého mužstvo je v lige bez víťazstva od 10. februára.

"Chlapcom som v šatni povedal, že ešte máme do konca súťaže sedem zápasov, stále sme v prvej štvorke a musíme bojovať. Je to taká miniliga, ak budeme hrať tak ako v tomto zápase, môžeme skončiť do štvrtého miesta," dodal.