Sekera: Ak príde Chára na MS, bez debaty sa vzdám funkcie kapitána

V Edmontone je to ako na horskej dráhe.

2. apr 2019 o 10:55 Juraj Berzedi, Lenka Waterkotte

Pred dvoma rokmi si v play off NHL natrhol krížny väz v kolene a osem mesiacov nehral. Vlani na majstrovstvách sveta v Kodani však bol kapitánom slovenského výberu. V lete si zase natrhol achilovku a na ľad sa vrátil až začiatkom februára.

Hokejista Edmontonu ANDREJ SEKERA má za sebou ťažké obdobie. „Túžim absolvovať sezónu bez zranení,“ vraví 32-ročný obranca.

Viaceré slovenské weby priniesli informáciu, že ste po zranení achilovky uvažovali nad koncom kariéry. Je to pravda?

„Neviem, kto si to takto preložil. Nad skončením kariéry som vôbec nerozmýšľal. Zranil som sa a vedel som, že rehabilitácia bude dlhšia. Vždy je ťažké, keď sa po päťdesiatich zápasoch sezóny chcete dostať do tempa. Ostatní hráči to majú v nohách, hlavách, rukách a vy sa snažíte zapadnúť a nezavadzať im.“

Aké je sledovať väčšiu časť sezóny spoluhráčov len z tribúny?

„Bolo to náročné obdobie. Manželka, rodina i spoluhráči ma podporovali. Minulý rok to bolo také isté, takže som vedel, čo ma čaká. Bol som na to viac mentálne pripravený. Potom mi pomohli zápasy na farme. Nástup do kolotoča NHL bol ťažký, ale každým zápasom sa to zlepšovalo.“

Keď ste vlani s Edmontonom nepostúpili do play off, šli ste na majstrovstvá sveta. Posilníte reprezentáciu aj teraz na domácom šampionáte?