Čiliak vládne štatistikám celej českej ligy. V Brne už má zmluvu aj na ďalšiu sezónu

Po odchode zo Slovana sa Slovákovi darí.

2. apr 2019 o 11:42 SITA

BRNO. Slovenský brankár Marek Čiliak v závere aktuálnej sezóny zamieril z bratislavského Slovana späť do českej Komety Brno a na Morave sa mu zatiaľ darí.

Zvolenský rodák odchytal v tíme majstra z ostatných dvoch sezón dvanásť zápasov, v ktorých sa až deväťkrát tešil z víťazstva a dominuje gólmanským štatistikám tamojšej extraligy. Navyše, s brnianskym klubom sa dohodol na novej zmluve do konca sezóny 2020/2021.

Na konci základnej časti stihol Čiliak odchytať iba osem duelov s úspešnosťou zákrokov 93,63 %, čo je najlepší výsledok spomedzi všetkých brankárov, ktorí odchytali v dlhodobej fáze sezóny aspoň 400 minút.

V play off si 29-ročný gólman svoje štatistiky ešte vylepšil. V štyroch vystúpeniach vo "vyraďovačke" kryl až 97,08 % striel a priemerne na zápas inkasoval jediný gól. Aj vďaka tomu Kometa postúpila do semifinále play off po hladkom víťazstve 4:0 na zápasy nad Mountfieldom Hradec Králové.

V semifinále čaká na hráčov Komety víťaz základnej časti z Liberca. "Veľmi sa na to tešíme. Pauza bola dosť dlho, už aby sa to zase začalo. Každý sa na sériu s Libercom teší. Majú šikovných útočníkov, zamerať sa ale musíme na všetkých hráčov. Bude to zase bitka."

,,Hrajú rovnaký systém, ktorí produkovali v základnej časti a podobne hrali aj v predchádzajúcom play off. Pôjdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, ako to bude prebiehať," vyjadril sa pre oficiálny klubový web Čiliak, ktorý v predchádzajúcich dvoch ročníkoch doviedol Kometu k majstrovským titulom.