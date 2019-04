Hudáček je mužom dvoch tvárí. Pozíciu trojky zrejme nezoberie

Túži chytať ako proti Petrohradu.

2. apr 2019 o 16:54 Juraj Berzedi

PIEŠŤANY. Keď sa zapojil do prípravy na hokejové majstrovstvá sveta, vždy sa dostal do záverečnej nominácie. Za posledných sedem rokov sa to stalo až šesťkrát.

Vlani reprezentáciu slušne odmietol, s manželkou čakali prírastok do rodiny. Tento rok brankár Július Hudáček zabojuje o účasť na domácom šampionáte.

Pred ôsmimi rokmi, keď sa majstrovstvá konali na Slovensku, sa do nominácie nedostal. Prednosť dostalo brankárske trio Jaroslav Halák, Ján Lašák a Peter Hamerlík.

Teraz má Hudáček šancu opäť. A aj veľkú motiváciu.

"Šampionát je v Košiciach, kde som začínal s hokejovou kariérou. Mám na to krásne spomienky a chcem si tam zachytať," hovorí.

Chytať ako proti Petrohradu

Pod vedením trénera Craiga Ramsayho chytal v národnom tíme iba raz. Bolo to v decembri 2017, keď Slováci v príprave podľahli olympijskému tímu Ruska 2:3 po predĺžení.

"Hokej hrám pre seba, trénerov i fanúšikov. Chcem mať radosť z toho, že si zahrám v reprezentácii a budem chytať dobre. Keď to tak nebude, je zbytočné, aby som tu bol," reagoval Hudáček.

Vo svojich kluboch podáva pravidelne výborné výkony. Tri sezóny to dokazoval vo švédskom Örebre a posledné dva ročníky aj v KHL. Vlani v Čerepovci i túto sezónu v Spartaku Moskva si vydobyl pozíciu jednotky.

"Verím, že budem chytať ako proti Petrohradu," želá si 30-ročný brankár.

Moskovský Spartak prehral so silným Petrohradom vo štvrťfinále KHL 2:4 na zápasy, ale slovenský brankár chytal skvele.

Hudáček je mužom dvoch tvárí

V reprezentácii to vždy neplatilo. Bol akoby mužom dvoch tvárí. Kým v klube ho chválili, v národnom tíme podával rozpačité výkony.