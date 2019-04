Mayweatherov otec verí, že jeho syn sa do ringu vráti. Odvetu by prijal aj McGregor

Američan porazil Íra technickým KO.

2. apr 2019 o 17:34 SITA

NEW YORK. Otec amerického boxera Floyda Mayweathera je presvedčený, že jeho syn sa opäť postaví do ringu proti Mannymu Pacquiaovi z Filipín.

O odvete dvoch legiend svojho športu sa hovorí dlhší čas, ale definitíva stále nie je. Mayweather a Pacquiao absolvovali prvý súboj 2. mája 2015, na body vtedy zvíťazil Američan, ktorý je už na boxerskom dôchodku. Filipínsky senátor stále aktívne súťaží.

"Floyd má v sebe stále ten oheň. Tak to jednoducho je. Keď niekto ukončí kariéru, tak je koniec. On však vyzerá, ako by sa mal každý mesiac vrátiť. Neviem, či trénuje, ale viem, že keď sa vráti, tak bude zlý. Viem, že to tak bude," uviedol Floyd Mayweather starší podľa Las Vegas Sports Network.

"Možno sa chce vrátiť do ringu, keď sa objaví správny súper. Pacquiao na to má. Počul som, že sa hovorí o ich vzájomnom zápase, ale neviem, v akom štádiu to práve je. Ak by však aj nevyšiel duel s Pacquiaom, myslím si, že Floyd sa vráti do ringu. Hoci neviem, proti komu," dodal otec americkej hviezdy.

Mayweathera by do ringu zrejme rád opäť dostal aj Conor McGregor, ktorý nedávno oznámil koniec kariéry zápasníka zmiešaných bojových umení MMA. Populárny Ír boxoval s Mayweatherom vo svojej prvotine medzi šestnástimi povrazmi 26. augusta 2017. Američan uspel technickým KO.

"Odvetný súboj by bol určite zaujímavý," napísal McGregor na twitteri.