Žilina musela doma zachraňovať body, pred odvetou majú lepšiu pozíciu Michalovce

Odveta je na programe 17. apríla.

2. apr 2019 o 19:06 (aktualizované 2. apr 2019 o 19:44) TASR

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina remizovali v utorok s MFK Zemplín Michalovce 1:1 v prvom zápase semifinále 50. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2018/2019.

Odveta je na programe 17. apríla v Michalovciach.

Prvý gól prekvapivo v bráne Žiliny

Úvodná štvrťhodina prvého semifinálového súboja Slovnaft Cupu veľa vzruchu pred obomi bránami nepriniesla. Postupne sa však Žilina dostávala viac s loptou na územie hostí a v 19. min. sa Boženík na zadnej tyči dostal do prvej vážnejšej šance, brankár Zemplínčanov však jeho príležitosť zmaril.

V 25. min. postupoval Sulley po dobrom vysunutí takmer sám na Volešáka, no ten včasným vybehnutím šancu zneškodnil. Dobrú strelu vyslal na bránu hostí v 28. min. aj Káčer, keď namieril spoza šestnástky, ale jeho pokus vytesnil Bieszczad na roh. Čakalo sa na prvý gól, a ten padol prekvapujúco do brány Žiliny. Žofčák poslal v 38. min. loptu z priameho kopu z ľavej strany do šestnástky, kde ju odkopol Sluka nešikovne do Gríča a od neho sa lopta dokotúľala za bezmocného Volešáka.

Sluka svoj kiks takmer vykompenzoval v 42. min. keď zľava odcentroval do šestnástky na kapitána Škvarku, no ten zakončil do ľavej žrde a Boženíkovu dorážku už Bieszczad kryl. Záverečný tlak už Michalovce ustáli a do kabín šli s jednogólovým vedením.

Michalovce majú pred odvetou výhodu

V 47. min. Káčer vysunul do dobrej príležitosti Sluku, no jeho krížnu strelu zblokovali hostia na roh. Michalovce, až na pár situácií, ostávali na svojej polovici a udržiavali tesný náskok. Žilinčania posilnili ofenzívu, tlačili sa do šancí a zakončenia, ale vážnejšiu príležitosť si nevypracovali.

Až v 68. min. vysunul Anang napravo Tomiča, ten odcentroval pred bránu a Mihalík hlavou zblízka vyrovnal. Potom sa dlhšie hralo medzi šestnástkami, až v 80. min. prišiel center Sluku z ľavej strany na zadnú tyč a Tomič hlavičkou takmer pretlačil loptu do brány.

Aktivita Žiliny narastala, ale Boženík zakončil po centri Tomiča vedľa a pokusy Škvarku a Mihalíka smerovali takisto mimo brány. Neujal sa ani pokus striedajúceho Balaja po centri Škvarku z priameho kopu, a tak sú pred domácou odvetou v lepšej východiskovej pozícii Michalovce.

Slovnaft Cup 2018/2019 - 1. zápas semifinále:

MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (0:1)

Góly: 68. Mihalík - 38. Grič. Rozhodovali: Smolák - Žákech, Bobko, ŽK: Rota, Trusa (obaja Michalovce), 1492 divákov.

Žilina: Volešák - Kaša, Králik, Minárik (60. Tomič) - Majdan (62. Anang), Diaz, Káčer, Sluka - Škvarka - Mihalík, Boženík (84. Balaj)

Michalovce: Bieszczad - Rota, Grič, Beskorovajnij, Vojtko - Casado - P. Kolesár (90.+ Kountouriotis), Žofčák, Danko, Diarra (73. Trusa) - Sulley (79. Hovhanisjan)