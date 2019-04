Prezident UEFA vyzýva rozhodcov na ukončenie zápasov v prípade rasizmu: Nepoznám tvrdší trest

Na vzrastajúcu vlnu rasizmu reagovali aj tréneri popredných klubov.

2. apr 2019 o 20:24 TASR

ZÜRICH. Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Alexander Čeferin vyzval rozhodcov na ukončenie zápasov v prípade rasistického správania sa divákov.

Reagoval na minulotýždňový incident v kvalifikácii EURO 2020, keď v Čiernej Hore urážali anglického reprezentanta Calluma Hudsona-Odoia.

"Je rok 2019. Som si istý, že ak sa preruší alebo ukončí zápas, deväťdesiat percent fanúšikov nakope týchto 'idiotov' do zadku," citoval Čeferina web BBC.

Osemnásťročný krídelník FC Chelsea Hudson-Odoi si zažil niečo podobné aj v odvete štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2018/2019 na pôde Dinama Kyjev. Na druhej strane, aj priaznivci Chelsea sa ukázali, keď v novembrovom ligovom zápase rasisticky zaútočili na Raheema Sterlinga z Manchestru City.

Na vzrastajúcu vlnu rasizmu reagovali aj tréneri popredných klubov. Pep Guardiola, Maurizio Sarri, Jürgen Klopp či Mauricio Pochettino uviedli, že by bez zaváhania odviedli svojich hráčov z trávnika, ak by boli terčom rasizmu. Na ich stranu sa postavil aj Čeferin:

"Budeme prízvukovať rozhodcom, aby boli sebavedomí a nebáli sa konať. Rasizmus je veľký problém a nielen na Balkáne a vo východnej Európe. Vidíte to v Taliansku, kde majú s rasizmom, sexizmom a homofóbiou obrovské ťažkosti, ale bojuje s tým aj Anglicko."

Čeferin si však nemyslí, že má zmysel sprísňovať sankcie. Pravidlá okrem pokút umožňujú aj ďalšie možnosti.

"Nepoznám tvrdší trest ako zakázať fanúšikom vstup na štadióny. Niekoľkokrát sa to aplikovalo napríklad v Chorvátsku. Ak sa to opakuje, môžeme vylúčiť klub či krajinu zo súťaže, ale to je krajné riešenie," dodal Slovinec.