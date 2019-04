Bystrica zdolala Poprad a postúpila do finále Tipsport ligy

Hlasy po zápase

Roman Stantien (tréner Popradu): "Play-off je o prvom góle. Šance naň sme mali, zo začiatku nám však chýbalo šťastíčko, potom sme ho naopak mali. Všetky výsledky boli tesné a keby sme dali prvý gól, mohol sa duel vyvíjať úplne inak. Súper by musel otvoriť hru, k čomu nás však nepustil. Banskobystričania mali navrch aj preto, že na nás doľahlo vyčerpanie, niektorí naši hokejisti hrali s virózami a nemáme tak široký káder, aby sme ich vedeli obmeniť. Posledné dva zápasy boli na tom aj preto lepšie. Sme sklamaní, ale chlapcom musím poďakovať, lebo dali do toho všetko. V kabíne im určite zložím poklonu. Banská Bystrica bola o jedno víťazstvo lepšia, má silný mančaft a zaslúžila si postúpiť do finále."

Dan Ceman (tréner Banskej Bystrice): "Súper mal veľmi dobrú prvú tretinu a vedenie 1:0 bolo pre nás tak trochu šťastné, ale Williams predviedol výborné zákroky. Potom sme sa dostali do našej hry a v tretej tretine sme pridali ďalší gól. Poprad hral fantasticky, robil nám problémy počas celej sezóny svojimi protiútokmi a takticky boli jeho hráči na zápasy pripravení skvelo. Bolo náročné presadiť sa cez ich brankára Vošvrdu, ktorý taktiež predviedol fantastické zákroky. Nech už najbližšie dostaneme akéhokoľvek súpera, vo finále to bude 50:50 a nemyslím si, že budeme veľkí favoriti."