ONLINE: Dunajská Streda v šlágri kola hostí Žilinu, bojujú o druhé miesto

Sledujte online prenos s nami.

6. apr 2019 o 13:00 Športové prenosy SME

DUNAJSKÁ STREDA. Ak by jeden z nich v prebiehajúcej sezóne dokázal získať titul, bola by to na senzácia.

Na momentálne vedúci Slovan Bratislava totiž strácajú šestnásť, resp. devätnásť bodov.

Futbalisti Žiliny a Dunajskej Stredy bojujú vo Fortuna lige o druhé miesto. Žilinčania sú pred svojím súperom o tri body.

Online prenos: FC DAC Dunajská Streda - MŠK Žilina (Fortuna liga 2018/2019, skupina o titul, 3. kolo)