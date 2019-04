V Taliansku predviedli fanúšikovia rasistické prejavy. Odniesol si to tínedžer

Hráča Juventusu urážali po góle.

3. apr 2019 o 12:16 SITA

CAGLIARI. Rasistické pokriky namierené proti tínedžerovi Moisovi Keanovi z Juventusu Turín poznačili utorňajší zápas 30. kola talianskej futbalovej Serie A v Cagliari, kde favorit zvíťazil 2:0.

Popevky na adresu 19-ročného mladíka po strelení gólu v 85. min boli také intenzívne, že sa kapitán Cagliari Luca Ceppitelli ponáhľal, aby Keana pred nimi ochránil a žiadal fanúšikov, aby s týmto správaním okamžite prestali.

Namiesto upokojenia situácie však Ceppitelliho vlastní podporovatelia takmer trafili fľašou do hlavy.

"Nebudem ospravedlňovať to, čo sa na štadióne stalo. Ako vždy, boli tam idioti aj normálni ľudia. Tých prvých musíme nájsť a ´vykopnúť´ z hľadiska. Máme predsa množstvo kamier. Určite by sa to dalo, ak by príslušné orgány chceli. Lenže problém je v tom, že asi nechcú," poznamenal tréner Juventusu Massimiliano Allegri.

Prečítajte si tiež: Messi strelil Villarealu dva identické góly z priameho kopu. Delili ich viac ako dva roky

Spoločne s kapitánom Juventusu Leonardom Bonuccim však zastáva názor, že Kean mal byť pri oslave gólu zdržanlivejší. Útočník sa postavil pred kotol fanúšikov Cagliari a rozpažil ruky, čím ich vyprovokoval.

"Myslím si, že vina je tak 50 na 50. Chybu urobil Kean aj fanúšikovia. Moise sám vie, že sa mohol zachovať aj ináč. Sme profesionáli, musíme ísť príkladom a nikoho nedráždiť," povedal Bonucci.

"Je mladý a musí sa učiť. Také veci by si však fanúšikovia mali odpustiť. Takíto idioti ostatným naokolo iba kazia futbalový zážitok," nadviazal Allegri.

Obhajca Juventus je po neúplnom 30. kole lídrom tabuľky s 18-bodovým náskokom pred druhým Neapolom, ktorý má zápas k dobru. V rámci osvieženia tohto ligového ročníka sa na Apeninskom polostrove zo žartu uzatvárajú stávky, či Turínčania stihnú spečatiť opätovný zisk titulu ešte do Veľkej noci.