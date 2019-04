Liška: V Slovane mi dlhujú štyri výplaty. Pomáha mi mama hotel

V reprezentácii zoberie akúkoľvek úlohu.

3. apr 2019 o 13:13 Juraj Berzedi

Momentálne je najmladším hokejistom v príprave slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvá sveta. V aktuálnej sezóne si už zahral na juniorskom šampionáte a bol pevnou súčasťou Slovana v KHL. "V defenzíve som splnil to, čo som mal. Pridať musím v útoku," priznal 19-ročný ADAM LIŠKA.

Hokejistom Slovana sa skončila sezóna v KHL pred šiestimi týždňami. Ako ste sa odvtedy udržiavali v kondícii?

"Trénovali sme pod vedením Róberta Petrovického. Boli sme skupinka hráčov, ktorá sa nedostala do play off a skončila sa im klubová sezóna. Zo začiatku sme sa snažili viac korčuľovať a pracovať na kondícii. Postupne sme prechádzali do herných cvičení."

Vedeli ste počas tréningového kempu, že sa pripojíte k reprezentácii pred majstrovstvami sveta na Slovensku?

"Áno, bol som v kontakte s generálnym manažérom reprezentácie Miroslavom Šatanom. Niektorých hráčov, s ktorými počítal do začiatku prípravy, poprosil, aby sa udržiavali. Mali sme k dispozícii klziská i posilňovňu, v ktorej sa nám venoval kondičný tréner Róbert Béreš."

Párkrát ste si boli zahrať aj s partiou bývalých hráčov Slovana ako Ľubomír Višňovský, Miroslav Lažo či Miroslav Šatan. Nešetrili ste ich?

"Možno niekedy pri korčuľovaní. Stále však majú výbornú prihrávku i hokejové myslenie. Neradi prehrávajú. Keď sa tak deje, berú to vážne.