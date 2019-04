Poprad vypredal štadión šesťkrát za sebou. Verím, že budeme napredovať, vraví Svitana

Napriek semifinále prevláda sklamanie.

3. apr 2019 o 13:28 TASR

POPRAD. Hoci je 4. miesto najlepšie umiestnenie HK Poprad za uplynulé štyri sezóny, medzi hráčmi Popradu prevládalo po semifinálovej prehre s Banskou Bystricou sklamanie.

Popradčania si na Bystricu verili, v sérii s nimi držali krok, ale v šiestom zápase neodvrátili hrozbu vypadnutia. Podľa hráčov to bude doznievať dlhšie, tímový cieľ visel vyššie než pred bránami finále.

Očakávania zaujímavej série sa naplnili

Stav 2:3 na zápasy bol pre Popradčanov kritický, v domácom prostredí museli bezpodmienečne vyhrať. Pred svojimi divákmi si verili, Bystricu dokázali doma zdolať v každom zápase prebiehajúcej sezóny. Toto konštatovanie však už po 6. semifinále neplatí, po výsledku 0:2 sa pre nich sezóna skončila.

"V prvých dvoch dueloch sa najskôr Bystričania dostali na koňa, po našich domácich zápasoch sme sa psychicky dvihli my. Škoda, že sme v piatom stretnutí neuhrali lepší výsledok. Všetky zápasy boli o jednom góle."

,,S Bystricou sme držali krok, hrala dobrý hokej a gratulujeme jej k postupu. Ale bola to pekná séria a veľmi ďakujeme aj divákom, ktorí nám pomohli," uviedol útočník Marek Zagrapan.

Poprad bol v základnej časti jediný tím, ktorý mal s úradujúcim majstrom pozitívnu bilanciu. Očakávania zaujímavej série sa naplnili, Popradčania v nej stiahli manko z 0:2 na 2:2 na zápasy. Na tretie víťazstvo Bystrice však už neodpovedali.

Hráči musia prekonávať sklamanie

V šiestom zápase im už aj došli sily, proti rozbehnutému súperovi, ktorý umne bránil vedenie 1:0 i 2:0, to mali veľmi ťažké.

"Bystrica má široký káder a aj keď im vypadli traja-štyria hráči, tak to vedeli bezbolestne nahradiť. Rozhodovali aj kľúčové situácie v záveroch zápasov, keď nás v predbránkovom priestore dokázali odtlačiť, nám už neskôr chýbali aj sily."

,,V tomto bola Bystrica lepšia, no bola to výborná séria, v ktorej sa hokej musel divákom páčiť. My sme v posledných šiestich zápasoch vždy vypredali štadión, čo sa v Poprade dlho nestalo. Na tom môžeme stavať a verím, že budeme naďalej napredovať. Všetci sme verili, že môžeme Bystricu 'urobiť'."

,,Realita je však taká, že sme prehrali. Budeme potrebovať pár dní na to, aby sme to strávili. Potom si možno povieme, že to bola celkom úspešná sezóna, za ktorú sa nemusíme hanbiť," poznamenal útočník Patrik Svitana.

Zverenci Romana Stantiena predvádzali v základnej časti kvalitné výkony a dlhodobo sa držali na popredných priečkach. Napokon v nej obsadili 5. miesto a vo štvrťfinále play off vyradili v prestížnom derby HC Košice.

Abdul zariadil posledné víťazstvo

No semifinálové vypadnutie je sklamanie a nič na tom nezmení ani fakt, že víťazovi základnej časti a najvážnejšiemu ašpirantovi na titul boli vyrovnaným súperom.

"Ja si myslím, že to sklamanie bude dlhšie. Po tom, čo sme vyrovnali sériu na 2:2, sme sa presvedčili, že môžeme hrať s každým. Potlesk divákov po poslednom zápase bol skvelý, ocenili, že sme bojovali až do konca," povedal Zagrapan.

O trpkom pocite hovoril aj útočník Jindřich Abdul, ktorý úspešným samostatným nájazdom vo štvrtom zápase série zariadil vyrovnanie na 2:2. Pre Poprad však išlo o posledné víťazstvo v sezóne.

"Nebola to zlá sezóna, ale cieľ sme mali jasne daný a nesplnili sme ho. Všetci sme verili, že si pôjdeme po pohár. Podriadili sme sa tomu, preto je vypadnutie v semifinále sklamanie. S trochou nadhľadu je to rovnaké, ako vypadnúť vo štvrťfinále. Možno bude ten pocit o pár dní iný, ale krátko po zápase je to veľký smútok."