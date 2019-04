Už nie je tenistom. Je to zranený človek, ktorý hrá tenis, vraví o Nadalovi jeho strýko

Nadal začal trénovať na antuke.

3. apr 2019 o 16:30 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Jeho meno je synonymom tenisového úspechu na antuke. Údery do loptičky a pohyb priviedol na tomto povrchu k dokonalosti.

Je jediným hráčom v Open ére, ktorý vyhral jeden grandslamový turnaj jedenásťkrát. Rafael Nadal je kráľom antuky už roky. V posledných sezónach ho však stále viac trápia zranenia.

Ani teraz na začiatku antukovej sezóny nebol 32-ročný ľavák stopercentne zdravý. V polovici marca pre problémy s pravým kolenom odstúpil z turnaja v Indian Wells v semifinále, v Miami ani nehral.

Znova trénuje

„Rafa už nie je tenistom. Je to len zranený človek, ktorý hrá tenis. Je to pre neho veľmi náročné,“ vraví jeden z najbližších ľudí španielskeho hráča - jeho strýko a bývalý dlhoročný tréner Toni Nadal pre denník AS.

Pred pár dňami sa začal Nadal trénovať na kurtoch vo svojej akadémii na Malorke. Dobrou správou je, že na poranenom pravom kolene nemal bandáž.

Toni Nadal povedal pre španielsky denník, že pre hráčov by nemali byť kľúčové tituly, ale mali by sa sústrediť na zlepšovanie svojej hry.

Úspech nie je o tituloch

„Úspech nie je o víťazstve na Roland Garros alebo US Open, úspechom je, ak sa dokážete zlepšovať. Ak chcete vyhrať grandslam, nezáleží len na vašich kvalitách, ale aj na úrovni súperov. Môže sa stať, že budete na turnaji čeliť jednému alebo dvom Federerom či piatim Djokovičom,“ vravel Toni Nadal.

„Kľúčom k všetkému ste vy sám. Pre niekoho môže byť úspechom, že je svetovou jednotkou, pre ďalšieho aj to, že je na stom mieste v rebríčku. Úspechom je to, ak ste urobili všetko, čo bolo vo vašich možnostiach.“

Prečítajte si tiež: Tenisové El Clasico? Ďalšie už možno nebude

Keďže v posledných sezónach sa stávalo, že Nadal sa zo zranenia dlhšie zotavoval, ako hral, špekuluje, ako dlho ešte potrvá jeho kariéra.

„Napriek zraneniam chce stále hrať. Takto to pôjde dovtedy, kým bude sám chcieť a nájde v tom motiváciu. Dokedy to môže takto ísť? Ktovie. Možno dva roky, možno tri,“ odhaduje Toni Nadal.

Federer: Antuka? Už teraz to ľutujem

Španielsky tenista má v pláne účasť na všetkých veľkých turnajoch na antuke - Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Rím a, samozrejme, grandslamový Roland Garros.

Vlani prehral v tejto turnajovej sérii jediný zápas. Vo štvrťfinále v Madride nestačil na Rakúšana Dominica Thiema. To znamená, že v rebríčku bude v nasledujúcich týždňoch obhajovať až 4680 bodov. Čo je viac ako polovica jeho všetkých bodov v rebríčku ATP, v ktorom mu momentálne patrí druhé miesto.

Nie je vylúčené, že fanúšikovia sa v nasledujúcich týždňoch dočkajú ďalšieho exkluzívneho súboja medzi Nadalom a Rogerom Federerom, ktorí za viac než desaťročie vytvorili jednu z najväčších rivalít v športe.

Fenomenálny švajčiarsky tenista v predchádzajúcich dvoch rokoch vynechal antukovú sezónu, aby si oddýchol a pripravil sa na obľúbený Wimbledon. Teraz rozhodnutie zmenil a nebude chýbať ani na pomalej antuke.

„Už teraz to ľutujem, že som sa na to dal,“ hovoril so smiechom Federer pre ESPN.

Hoci proti Nadalovi odohral už 38 zápasov, naposledy nastúpili proti sebe ešte v roku 2017. Keď sa mali stretnúť v marci v semifinále v Indian Wells, Španiel sa pre zranené koleno odhlásil.

„Dúfam, že to nebol náš posledný zápas,“ povedal vtedy Federer.