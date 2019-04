Thiem vynechá olympiádu v Tokiu. Svetová päťka uprednostní iný turnaj

Neštartoval ani na poslednej olympiáde v Rio de Janeiro.

3. apr 2019 o 16:16 SITA

VIEDEŇ. Rakúsky tenista Dominic Thiem sa rozhodol vynechať budúcoročné olympijské hry v japonskom Tokiu.

Aktuálna svetová singlová päťka uprednostní účasť na domácom podujatí v Kitzbüheli, ktorý sa bude konať v rovnakom termíne ako olympijský turnaj.

"Tokio je krásne mesto, ale radšej strávim celý týždeň v Kitzbüheli," uviedol Thiem na tlačovej konferencii, cituje ho portál tenisovysvet.cz.

Dvadsaťpäťročný Thiem neštartoval ani na OH 2016 v brazílskom Riu. V roku 2024 bude najväčší športový sviatok hostiť francúzska metropola Paríž a tenisti si zmerajú svoje sily v areáli grandslamového turnaja Roland Garros.

Práve na parížskej antuke dosiahol Thiem jeden zo svojich doterajších najväčších kariérnych úspechov, keď si vlani na jedinom antukovom turnaji veľkej štvorky zahral finále.

"Je to síce pohľad do budúcnosti, pretože hovoríme až o roku 2024, v každom prípade by som si tam chcel zahrať," podotkol Thiem.