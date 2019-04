Zmenili formát zápasov na olympiáde, tenisti ušetria viac síl

Medzinárodná tenisová federácia reagovala na sťažnosti tenistov.

3. apr 2019 o 19:25 TASR

LONDÝN. Medzinárodná tenisová federácia (ITF) oznámila zmenu formátu duelov štvorhry mužov a žien a finálového zápasu dvojhry mužov na olympijských hrách 2020 v Tokiu.

Podľa nových pravidiel sa bude finále dvojhry mužov hrať na dva víťazne sety namiesto pôvodných troch. Vo štvorhre určí víťazov za nerozhodného stavu v poslednom sete tzv. supertajbrejk do 10 bodov.

Týmito krokmi reaguje ITF na množiace sa sťažnosti hráčov a hráčok, ktorí na OH postúpili do finálových fáz všetkých troch súťaží (dvojhry, štvorhry a mixu) na fyzickú náročnosť programu. Zmena vstúpi do platnosti už na nadchádzajúcich OH v roku 2020 v Tokiu.