Zvolen porazil Nitru na jej ľade, o finalistovi rozhodne siedmy zápas

Hlasy po zápase

Andrej Kmeč (asistent trénera Nitry): "Začiatok nám nevyšiel, dvakrát sme inkasovali. Dotiahli sme sa však na rozdiel jedného gólu. V tretej tretine nás utlmili dve oslabenia. V závere sme sa nepretlačili, nedali kontaktný gól a nedokázali zdramatizovať stretnutie. Každý duel má svoj vlastný príbeh. V piatok je na programe rozhodujúci súboj a niekto ho musí vyhrať. Urobíme všetko, aby sme to uhrali my."

Andrej Podkonický (tréner Zvolena): "Ťažký zápas pre nás, bolo vidieť, že sme nervózni. Dali sme však dva góly, potom sme raz inkasovali. Vedeli sme, že čím dlhšie budeme vo vedení, tak to bude dobré. V tretej tretine sme strelili tretí gól. Chceli sme dať do toho srdce, dnes chalani ukázali, že ho majú. Verím, že tak tomu bude aj v piatkovom rozhodujúcom súboji. Růžička je veľký srdciar, motivoval mužstvo. Špirko po návrate hral výborne. Bál som sa, či to zvládne fyzicky, ale pomohol mužstvu. V piatok to bude iný zápas. Musíme sa pripraviť a podať najlepší výkon v sezóne."