Trnava vyhrala prvý semifinálový zápas, Senicu zdolala najtesnejším rozdielom

Jediný gól strelil Markoski.

3. apr 2019 o 20:24 TASR/SITA

TRNAVA, Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili nad FK Senica 1:0 v prvom zápase semifinále 50. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2018/2019. Odveta je na programe v utorok 16. apríla v Senici.

Trnavčania rozhodli v úvode

Domácim vyšiel úvod, keď už v 3. minúte po centri Lovata z ľavej strany Markoski hlavou prekonal Tabordu.

Hostia odpovedali dvomi centrami z ľavej strany, no Bolek bol na mieste. V ďalšom priebehu videli diváci medzišestnástkový futbal s množstvom krátkych prihrávok, ale bez streľby na bránu.

V záverečnej 5-minútovke mali domáci dve dobré možnosti, keď najprv v 40. minúte po rýchlej kontre center Markoskiho hlavičkoval nad bránu Grendel a v 45. minúte po rozohraní priameho kopu Grendelom, vystrelil vedľa Lovat.

Seničania čakali na svoju príležitosť

Domáci nastúpili do druhého polčasu so snahou pridať druhý gól, no v koncovke im to nešlo.

Dobrú šancu mal po centri Dudla Sloboda, ale jeho hlavička išla vedľa senickej brány. Najväčšiu príležitosť domácich mal v 72. minúte Yilmaz, keď sám pred bránou z 5 metrov prestrelil.

V záverečnej 10-minútovke vycítili šancu aj Seničania, z priameho kupu nebezpečne vystrelil v 80. minúte Asmah a dve minúty pred koncom sa ocitol zoči-voči Bolekovi Dangubič, ktorý je v Senici na hosťovaní z Trnavy, ale Boleka sa mu nepodarilo prekonať.

Slovnaft Cup 2018/2019 - 1. zápas semifinále:

FC Spartak Trnava - FK Senica 1:0 (1:0)

Gól: 3. Markoski

Rozhodovali: Glova - Ferenc, Ádám, ŽK: Grendel - Azankpo, Dubois, Zezinho, 2744 divákov

Trnava: Bolek - Turňa, Abena, Janečka, Lovat - Sloboda, Grendel (86. Depetris) - Markoski, Dudl, Čonka (78. Mesembock) - Yilmaz

Senica: Taborda - Dubois (87. El Moudane), Dias, Otrísal, Asmah - Klapan, Petshi (67. Zezinho) - Dangubič, Tešija, Castaňeda (61. Ramirez) - Azankpo