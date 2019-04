Salah sa nepresadil už osem zápasov za sebou, Klopp nepanikári

Podľa trénera Liverpoolu zostáva Salah kľúčovým hráčom tímu.

3. apr 2019 o 22:29 TASR

LIVERPOOL. Podľa slov trénera futbalistov FC Liverpool Jürgena Kloppa zostáva útočník Mohamed Salah aj napriek pokračujúcim gólovým suchotám kľúčovým hráčom ofenzívy klubu.

Egypťan, ktorý minulej sezóne zaznamenal až 44 gólov, neskóroval už osem duelov v sérii. Napriek tomu má však v tomto ročníku na svojom konte už 20 presných zásahov.

Salah predviedol dôležitú hlavičku

Naposledy zohral dôležitú úlohu pri víťaznom góle z nadstaveného času nedeľňajšieho zápasu proti Tottenhamu (2:1), keď si jeho hlavičku zrazil do vlastnej siete Toby Alderweireld.

"Ľudia stále hovoria o tom, že sa nepresadil už neviem v koľkých dueloch za sebou. On však nevyzerá, že by ho to trápilo, a tak to nevzrušuje ani mňa. Jeho kariéra sa tým skrátka nekončí. Ak dal v tejto sezóne 20 gólov, znamená to, že počas dvoch sezón má na svojom konte už 60 presných zásahov, čo vôbec nie je zlá vizitka," zhodnotil situáciu nemecký kouč.

Priestor majú spoluhráči

Príčinou Salahovho streleckou pôstu je podľa Kloppa fakt, že si naňho súper dávajú po úspešnej minulej sezóne oveľa väčší pozor a často ho dokonca zdvojujú.

Tým však vytvárajú priestor pre jeho spoluhráčov, ktorí v tejto sezóne dokázali Salaha strelecky plnohodnotne nahradiť. Roberto Firmino a Sadio Mane nastrieľali dovedna už 34 gólov.

"Mo si na novú situáciu zvykol veľmi rýchlo. Stále je pre súpera hrozbou a veľmi nám pomáha. Sedemnásť ligových gólov je dobrá štatistika, ktorú ešte stále môže vylepšiť. Jeho strelecká forma však nikdy nebola problém. Ak by sme počas sezóny mali veľa problémov, nemali by sme na svojom konte 79 bodov," uzavrel rozhovor 51-ročný Klopp.