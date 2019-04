O play off bojuje ešte päť tímov, trénera San Antonia vylúčili už po 63 sekundách

Orlando si na východe drží poslednú postupovú priečku.

4. apr 2019 o 8:46 SITA

DENVER. Druhý tím Západnej konferencie basketbalovej NBA Denver Nuggets zdolal v stredu hladko hráčov San Antonia 113:85.

Duel mohol byť teoreticky generálkou na 1. kolo play off, no všetko bolo inak aj vďaka tomu, že tréner Spurs Gregg Popovich musel už po 63 sekundách putovať po druhej technickej chybe do šatne.

Búrlivý kouč Spurs

Rozhodcovia potvrdili, že ani pred jednou z najrešpektovanejších osôb svetového basketbalu nemajú prehnaný rešpekt a 70-ročného Popovicha vylúčili už druhýkrát v priebehu týždňa. V nedeľu musel opustiť priestor lavičky v domácom súboji so Sacramentom.

Predtým naposledy v NBA vylúčili trénera v priebehu prvých dvoch minút v roku 2012, vtedy sa to prihodilo koučovi Washingtonu Flipovi Saundersovi. Popovich tradične novinárom odpovedal po zápase iba stroho, najdlhšie sa k téme vyjadril, keď "vbehol" do rozhovoru svojho trénerského oponenta Michaela Malona.

"Práve sa tu rozprávame o novom rekorde NBA, kohosi vylúčili už po 63 sekundách," pozdravil Malone Popovicha. "To musel niekomu poriadne vraziť. Je niekto zranený?" ironicky sa zapojil do diskusie súčasný tréner reprezentácie USA.

Miami stále bojuje o play off

Týždeň pred koncom základnej časti bojuje ešte päť tímov vo Východnej konferencii o tri miestenky vo vyraďovacej časti. Pod čiarou sa opäť ocitlo Miami, ktoré neuspelo doma s Bostonom 102:112.

"Bol to už akoby play-off zápas. Držali si nás od tela a vždy, keď sme sa chceli dotiahnuť, dokázali niečo vymyslieť," povedala podľa TSN veteránska legenda Miami Dwayne Wade.



Na postupovú priečku poskočilo Orlando, ktoré nemalo komplikácie s najslabším družstvom súťaže New Yorkom. Magic majú už identickú bilanciu ako siedmy Brooklyn, ktorý neuspel doma proti druhému najlepšiemu tímu ligy Torontu.

NBA 2018/2019 - 4. apríl - výsledky:

Detroit - Indiana 89:108 (15:18, 21:26, 26:34, 27:30)

Najviac bodov: Drummond 28 (19 doskokov), Ellington 24 (5 trojok), R. Jackson 16 - Thaddeus Young 21, M. Turner a Bojan Bogdanovič po 17

Orlando - New York 114:100 (26:26, 32:19, 27:29, 29:26)

Najviac bodov: Vučevič 29 (13 doskokov), Ross 23 (5 trojok), A. Gordon a Fournier po 19 - Hezonja 29, Knox 21, Mudiay 13 (10 asistencií)

Washington - Chicago 114:115 (28:26, 29:30, 30:27, 27:32)

Najviac bodov: Portis (10 doskokov) a T. Bryant (12 doskokov) po 20, Beal 19 - Lemon 24, Sampson 18, Harrison 15

Atlanta - Philadelphia 130:122 (42:38, 30:30, 26:26, 32:28)

Najviac bodov: Trae Young 33 (12 asistencií), J. Collins 25, Bembry 17 - Redick 30 (6 trojok), T. Harris 21, Butler 16

Brooklyn - Toronto 105:115 (22:34, 28:23, 28:33, 27:25)

Najviac bodov: Russell 27 (5 trojok), Dinwiddie 14, Carroll a J. Allen po 12 - Siakam 28 (10 doskokov), K. Leonard 26, Ibaka 23 (12 doskokov, 5 trojok)

Miami - Boston 102:112 (31:29, 18:24, 32:30, 21:29)

Najviac bodov: Waiters 21 (5 trojok), Whiteside 18 (15 doskokov), Wade 17 - Hayward 25, Irving 23, Horford 21

New Orleans - Charlotte 109:115 (21:24, 34:35, 23:24, 31:32)

Najviac bodov: J. Randle 34 (11 doskokov), I. Clark a S. Johnson po 17 - K. Walker 32, Kaminsky 21, D. Graham 13

Dallas - Minnesota 108:110 (27:32, 31:26, 21:31, 29:21)

Najviac bodov: Dončič 27 (12 doskokov), D. Powell 25, Burke 12 - Towns 28 (13 doskokov), Wiggins 19, T. Jones 15

Denver - San Antonio 113:85 (28:24, 33:19, 25:21, 27:21)

Najviac bodov: Jokič 20 (11 doskokov), Monté Morris a Malik Beasley po 19 - Aldridge a L. Walker po 16, DeRozan a Bertans po 11

Phoenix - Utah 97:118 (31:25, 22:31, 23:28, 21:34)

Najviac bodov: Holmes 16, Okobo 15, Josh Jackson 12 - Mitchell 29, Ingles 27 (6 trojok), Gobert 17 (13 doskokov)

Portland - Memphis 116:89 (28:30, 34:29, 24:10, 30:20)

Najviac bodov: Kanter 21 (15 doskokov), Lillard 20 (10 asistencií), Z. Collins 18 - Parsons 16, Rabb 13 (10 doskokov), Justin Holiday, Wright a Cabocio po 11

Los Angeles Clippers - Houston 103:135 (26:39, 27:29, 20:34, 30:33)

Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 20, Gallinari 16, L. Williams 14 - Harden 31 (5 trojok), Paul 29 (5 trojok), Capela 24 (15 doskokov)