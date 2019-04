Varga i Gajdošová majú v úvode sezóny dobrú formu a obaja bojujú o olympiádu

Slovenskí triatlonisti nazbierali prvé body na pretekoch Svetového pohára.

4. apr 2019 o 13:49 TASR

BRATISLAVA. Slovenskí triatlonisti majú v úvode sezóny dobrú formu. Richard Varga a Romana Gajdošová nazbierali prvé body do olympijskej kvalifikácie na pretekoch Svetového pohára, po krátkom oddychu ich čaká ďalšia náročná časť sezóny.

Gajdošová trénovala aj v Kapskom meste

Varga a Gajdošová majú za sebou úvodnú časť sezóny, pričom Varga má na konte o jedny preteky viac. Vo februári skončil v Kapskom meste na 10. mieste. V Abu Zabí bol slovenský triatlonista roka na 44. priečke, Gajdošová skončila 31.

V ďalšom kole v austrálskej Mooloolabe sa už Vargovi darilo lepšie, obsadil 28. priečku, Gajdošová bola 39. Najviac sa obom Slovákom darilo v novozélandskom New Plymouthe. Varga skončil na 14. mieste, jeho reprezentačná kolegyňa dobehla na 21. pozícii. Obaja triatlonisti si pochvaľovali prípravu na sezónu.

"Aj vďaka Športovému centru polície (ŠCP) som sa mohol kvalitne pripravovať na Kasárskych ostrovoch, strávil som tam dva mesiace. Prialo mi počasie, bola to výborná príprava," povedal Varga na štvrtkovom brífingu na pôde ŠCP.

"Ja som sa pripravovala v domácich podmienkach, ale bola som aj v Kapskom meste. Som spokojná s úvodom sezóny," dodala Gajdošová.

Dôležité kvalifikačné body

S prvým vystúpením na SP v Abu Zabí bola spokojnejšia Gajdošová.

"Mala som z toho rešpekt, lebo som po prvý raz pretekala medzi elitou, ale 31. miesto ma potešilo. Celý čas som sa držala veľmi dobre," reagovala 24-ročná triatlonistka. V Mooloolabe si však výsledkovo pohoršila:

"Medzi pretekmi bola dlhá cesta, veľký časový posun, preto mi to nesadlo. Navyše bolo veľmi teplo. Dosiahla som slabý výsledok hlavne preto, že som slabo plávala."

Prečítajte si tiež: Varga skončil v New Plymouthe na 14. mieste, Gajdošová obsadila 21. pozíciu

Vargovi vstup do seriálu skomplikoval zdravotný stav, ale postupne sa zlepšoval: "Dostal som sa z choroby, ale mali sme na aklimatizáciu málo času, nemal som v úvode na lepší výsledok. Moji súperi boli lepšie pripravení na podmienky."

Na Novom Zélande to však z jeho strany bolo už oveľa lepšie. "Skončil som štrnásty a to aj vďaka tomu, že som mal viac času na prípravu. Dobil som organizmus a bolo to vidieť," skonštatoval Varga. Gajdošová zhodnotila záverečné vystúpenie úvodnej časti sezóny rovnako:

"Na Novom Zélande bola príprava dlhšia, lepšia, aj počasie bolo mierumilovnejšie. Som rada, že sme tam mohli byť skôr. Prejavilo sa to aj v pretekoch. Dobre som plávala, udržala som sa aj na bicykli. Dobehla som napokon na 21. mieste. Získala som body do olympijskej kvalifikácie a verím, že ešte nejaké získam."

MS na Bermudách

Do 10. mája čakajú slovenských triatlonistov ďalšie dva kvalifikačné preteky.

"Teraz si tri týždne doma oddýchnem, ale budem sa aj pripravovať. Na Bermudách ma 27. apríla čakajú MS a potom 4. až 5. mája v Madride dva preteky," prezradil Varga. Jeho reprezentačná kolegyňa Gajdošová si dopraje viac času na prípravu:

"Ja sa budem pripravovať doma. Zvažujem či sa zúčastním na SP v Madride, pretože asi by pre mňa bolo rozumnejšie viac trénovať, nakoľko preteky v Madride pre mňa nemajú až taký význam. Sezónu si predelím dlhším sústredením vo vysokohorskom prostredí v St. Moritzi."